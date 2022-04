Étude approfondie du marché de la pathologie anatomique : facteurs affectant la croissance et tendances futures | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial de la pathologie anatomique :

Le marché mondial de la pathologie anatomique devrait passer de sa valeur initiale estimée de 18,66 milliards USD en 2020 à une valeur estimée de 30,53 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Selon une étude de marché, l’anatomopathologie est une spécialité médicale requise dans le diagnostic de la maladie basée sur l’examen microscopique, macroscopique, biochimique, immunologique et moléculaire des organes et des tissus. Au cours des dernières années, la pathologie chirurgicale a énormément évolué, passant d’un examen ancien du corps entier (autopsie) aux techniques modernes nécessaires au diagnostic et au pronostic du cancer pour guider la prise de décision thérapeutique en oncologie.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la pathologie anatomique sont l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde qui fonctionne comme un moteur pour l’industrie, la technologie émergente dans les dispositifs médicaux est un moteur pour l’industrie.

Principaux acteurs clés :

Hoffmann-La Roche SA

Thermo Fisher Scientific Inc.

Royal Philips SA

Microsystèmes Leica

Digipath, Inc.

Laboratoire Corporation of America Holdings

Danaher

Angsana Molecular & Diagnostics Laboratory Pte Ltd

Quest Diagnostics Incorporé

Agilent Technologies, Inc.

Technologie Sakura

BioGenex

BioSB

Laboratoires NeoGenomics, Inc

Société Nikon

PerkinElmer, Inc.

Définitions

Société scientifique de Boston

Diagnostics cellulaires avancés, Inc.

Tecan Trading SA

RareCyte, Inc.

Oxford Cancer Biomarkers Ltd

Enzo Biochimie Inc

Sciences épiques

Segmentation globale du marché Pathologie anatomique :

Segment de marché par produit et service :

Instrument

Consommables

Anticorps

Autres

Segment de marché par utilisateur final :

Laboratoires de pathologie

Instituts de recherche

Hôpitaux

Autres

Segment de marché par application :

Diagnostic de la maladie

Découverte et développement de médicaments

Autre

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la pathologie anatomique

1 Aperçu du marché mondial de la pathologie anatomique

2 Global Competition Anatomopathologie marché par les fabricants

3 Capacité globale de pathologie anatomique, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Anatomopathologie (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Anatomopathologie, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des pathologies anatomiques par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de pathologies anatomiques

8 Anatomopathologie Analyse des coûts de fabrication

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la pathologie anatomique (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

