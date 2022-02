Étude approfondie du marché de la location de scooters électriques et de vélos avec les principales tendances, les principaux moteurs et les défis 2021-2028

Prévisions du marché de la location de scooters électriques et de vélos jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type (scooter, vélo); Application (bail à court terme, bail à long terme) et géographie

L’adoption de la location de scooters et de vélos électriques se développe dans les villes urbaines en raison d’une accessibilité facile et d’une mobilité moins chère. Le développement des régions suburbaines et l’augmentation de la population active ont accueilli l’ère des services de location. La sensibilisation croissante à l’utilisation de véhicules électriques au lieu de véhicules conventionnels accélère encore la croissance du marché de la location de scooters et de vélos électriques. Les pays en développement devraient afficher une croissance prometteuse dans les années à venir.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Bird Rides, Inc., Coast Provincetown, eBikeGo, EXA RIDE, La Bicicleta, Lime, Provincetown Bike Rentals, RentElectric, Shride India Pvt. Ltd., Yulu Bikes Pvt Ltd.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type, le marché mondial de la location de scooters électriques et de vélos est segmenté en scooters et vélos.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en location à court terme et location à long terme.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DU VINAIGRE

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Cette pandémie a limité les déplacements des personnes d’un endroit à un autre. Cela a eu un impact considérable sur le marché de la location de scooters et de vélos électriques dans le monde entier.

