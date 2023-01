Étendue du marché futur de la lutte antiparasitaire, demande et croissance prévue de l’industrie jusqu’en 2029 | Ecolab Inc., Rollins Inc., Rentokil Initial Plc., ServiceMaster Company, LLC, Massey Services Inc.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la lutte antiparasitaire enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 .

La lutte antiparasitaire est une méthode utilisée pour gérer et éradiquer différentes espèces. Ces produits sont utilisés pour tuer les insectes tels que les fourmis, les punaises de lit, les poussins et certains autres reptiles qui interfèrent avec les activités humaines de la vie quotidienne. La lutte antiparasitaire joue un rôle important et aide au nettoyage et à la désinfection pour prévenir diverses maladies qui causent des ravageurs.

L’augmentation des cas d’épidémies de maladies à transmission vectorielle pour encourager les initiatives de santé publique est l’un des principaux facteurs d’accélération de la croissance du marché de la lutte antiparasitaire. Les préoccupations croissantes en matière de santé renforcent également la croissance du marché mondial, et l’augmentation des cas d’épidémies de maladies à transmission vectorielle pour encourager les initiatives de santé publique sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Cependant, les coûts d’enregistrement élevés et les délais d’approbation des produits interminables ainsi que les risques élevés associés au stockage des pesticides sont des facteurs importants qui entravent la croissance du marché de la lutte antiparasitaire au cours de la période de prévision 2022 à 2029,

En outre, les progrès de l’agriculture et l’adoption généralisée de nouvelles méthodes et techniques agricoles sont susceptibles de créer des opportunités pour le marché de la lutte antiparasitaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lutte antiparasitaire

Le paysage concurrentiel du marché de la lutte antiparasitaire fournit des détails par concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que les pratiques des entreprises liées au marché Pest Control.

Les principaux acteurs du rapport sur le marché de la lutte antiparasitaire sont Ecolab Inc., Rollins Inc., Rentokil Initial Plc., ServiceMaster Company, LLC, Massey Services Inc., Arrow Exterminators Inc., Sanix Incorporated, Asante Inc., Dodson Pest Control, Inc. . ., Target Specialty Products, Pelsis Ltd., Killgerm Ltd., WinField Solutions, LLC, Univer Inc., etc.

Ce rapport sur le marché de la lutte antiparasitaire détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution de la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché analyse, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la lutte antiparasitaire, contactez Data Bridge Market Research pour le briefing des analystes, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la lutte antiparasitaire et taille du marché

Le marché de la lutte antiparasitaire est segmenté en fonction du type de ravageur, de la méthode de lutte, de l’application et du mode d’application. La croissance à travers les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de commercialisation pour identifier la différenciation dans vos principaux domaines d’application et marchés cibles.

En fonction du type de ravageur, le marché de la lutte antiparasitaire est segmenté en insectes, rongeurs, termites, animaux sauvages et autres.

Sur la base de la méthode de lutte, le marché de la lutte antiparasitaire est segmenté en produits chimiques, mécaniques et biologiques. La partie chimique est subdivisée en insecticides, rodenticides, etc. Le segment biologique est subdivisé en micro-organismes, extraits de plantes et insectes prédateurs. La partie mécanique est subdivisée en pièges, pièges à lumière, pièges collants, pièges à inconfort, écrans à mailles et vibrations ultrasonores.

Sur la base de l’application, le marché de la lutte antiparasitaire est segmenté en résidentiel, commercial, industriel, bétail et autres.

En fonction de l’application, le marché de la lutte antiparasitaire est segmenté en poudres, granulés, sprays, pièges et appâts.



Les auteurs du rapport ont analysé en tenant compte de la recherche et de l’analyse du H mondial. La section d’analyse régionale du rapport fournit des recherches approfondies sur l’industrie de la lutte antiparasitaire dans différentes régions et pays pour aider les acteurs à planifier des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale : Le rapport commence par les modèles de production et de consommation, les importations et les exportations, le rapport de l’offre et de la demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché, et les acteurs par régions importantes. Le rapport Pest Control couvre également les plans d’expansion réalisés par des entreprises dans diverses régions dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, la consommation et les modèles, les revenus et les taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

