Étendue de la taille, du statut et des principaux fournisseurs clés du marché des équipements chirurgicaux (BD, B Braun, Smith+Nephew, Ethicon US, CONMED) | Prévision jusqu’en 2027

Aperçu du marché mondial des équipements chirurgicaux :

Le rapport d’activité Équipement chirurgical propose des programmes de croissance prospective et durable pour assurer le succès commercial qui est impératif pour les organisations. Le rapport est très utile pour prendre une décision correcte concernant le marché et obtenir un grand succès. Il classe la taille du marché mondial en fonction de sa valeur et de son volume par fabricants, type, application et région. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport de marché font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts du secteur et d’autres personnes clés qui se préparent à accéder à une étude auto-analysée. Le plus excellent rapport sur le marché des équipements chirurgicaux mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de commercialisation.

Une étude de marché de haut niveau sur les équipements chirurgicaux comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Avec ce rapport, non seulement un individu non qualifié mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Ici, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres qui incluent les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Le document d’analyse du marché des équipements chirurgicaux suggère que le marché est censé connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché mondial des équipements chirurgicaux devrait croître à un TCAC de 7,20% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon l’analyse du rapport de marché, les équipements chirurgicaux sont classés comme des outils ou des équipements utilisés pour exécuter des fonctions telles que couper, disséquer, saisir, retenir, dilater ou agrandir, aspirer, rétracter ou suturer. Ces instruments sont utilisés dans diverses opérations et procédures. La plupart des instruments chirurgicaux sont en acier inoxydable.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des équipements chirurgicaux sont la sensibilisation croissante des médecins aux avantages de l’équipement chirurgical, le volume croissant de patients souffrant de troubles chroniques, le nombre croissant d’accidents de la route à travers le monde, l’adoption croissante de interventions chirurgicales, prévalence de la population gériatrique dans le monde.

Le marché mondial des équipements chirurgicaux est segmenté en fonction du produit, de la catégorie, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du produit, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en sutures chirurgicales et agrafeuses, appareils chirurgicaux portables et appareils électrochirurgicaux.

Sur la base de la catégorie, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en équipements chirurgicaux réutilisables et équipements chirurgicaux jetables.

Sur la base de l’application, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en neurochirurgie, chirurgies plastiques et reconstructives, fermeture des plaies, urologie, obstétrique et gynécologie, chirurgie thoracique, chirurgie microvasculaire, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, laparoscopie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des équipements chirurgicaux en raison de la prévalence d’infrastructures bien établies ainsi que des progrès technologiques et de l’adoption de chirurgies peu invasives, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’inquiétude croissante concernant le tourisme médical.

Objectifs du marché mondial des équipements chirurgicaux :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché des équipements chirurgicaux

2 Analyser et prévoir la taille du marché des équipements chirurgicaux, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des équipements chirurgicaux pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des équipements chirurgicaux en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des équipements chirurgicaux

Les principaux fabricants clés sont : B. Braun Melsungen AG, Smith+Nephew., Zimmer Biomet, Stryker, Alcon Vision LLC, Aspen Surgical., Medtronic, Ethicon US, LLC., BD., Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation., Enthal Medical GmbH, Fuhrmann GmbH, KLS Martin Group, MEDICON eG, KARL STORZ SE & Co. KG, Olympus, Erbe Elektromedizin GmbH, Integra LifeSciences, Getinge AB et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des équipements chirurgicaux dans ces régions, de 2013 à 2027 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des équipements chirurgicaux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des équipements chirurgicaux par régions

5 Analyse globale du marché des équipements chirurgicaux par type

6 Analyse globale du marché des équipements chirurgicaux par applications

7 Analyse globale du marché des équipements chirurgicaux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des 9 fabricants du marché mondial des équipements chirurgicaux

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des équipements chirurgicaux 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

