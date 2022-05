Étendue de la taille du marché du virus du Nil occidental, statut et principaux fournisseurs clés (J&J, GSK, Roche, CEL-SCI, Hawaii Biotech) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial du virus du Nil occidental :

Pour une croissance commerciale puissante, les entreprises doivent adopter le service de rapport d’étude de marché sur le virus du Nil occidental qui est devenu suffisamment essentiel sur ce marché en évolution rapide. L’analyse concurrentielle couverte dans ce rapport de marché permet d’avoir des idées sur les stratégies des principaux acteurs du marché. Le rapport analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les barrières à l’entrée, les risques, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport sur le marché du virus du Nil occidental donne des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise pour l’année 2022 à 2029 dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle.

Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché sont mentionnés dans le rapport sur le marché du virus du Nil occidental en ce qui concerne leurs mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions. Toutes les données et informations incluses dans le rapport sont extraites de sources incroyablement fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs, des revues, des journaux et des fusions. L’analyse de marché et les informations couvertes par le rapport d’étude de marché sur le virus du Nil occidental offrent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source impérative de conseils qui fournit une direction exacte aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie.

Le marché mondial du virus du Nil occidental devrait croître avec un TCAC de 3,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le virus du Nil occidental est l’arbovirus le plus répandu dans le monde. Par conséquent, le marché du virus du Nil occidental a un avantage sur les autres troubles infectieux. Le virus est capable de provoquer des complications neurologiques mortelles chez l’homme. De plus, pour le moment, pour le virus du Nil occidental, le vaccin est disponible pour les chevaux, cependant, aucun vaccin n’est disponible pour les humains, ce qui constitue une grande opportunité pour le marché du virus du Nil occidental. Cependant, selon l’OMS, environ 80 % des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme. 1 humain infecté sur 5 présente de la fièvre et d’autres symptômes bénins et seulement 1 humain infecté sur 150 développe une maladie grave, voire mortelle.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du virus du Nil occidental sont l’augmentation des activités de recherche et de développement et des investissements des secteurs public et gouvernemental, augmentant l’incidence de diverses formes de moustiques.

Segmentation globale du marché Virus du Nil occidental :

Sur la base du diagnostic, le marché du virus du Nil occidental peut être segmenté en ELISA , RT-PCR et autres.

Sur la base du traitement, le marché du virus du Nil occidental peut être segmenté en fluides intraveineux, assistance respiratoire, prévention des infections secondaires et autres.

Sur la base de la transmission, le marché du virus du Nil occidental peut être segmenté en piqûres de moustiques, animaux infectés, greffe d’organes, transfusion sanguine et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du virus du Nil occidental peut être segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement et du soutien actif du gouvernement pour le développement de vaccins. L’Europe devrait également connaître une augmentation considérable du marché du virus du Nil occidental en raison de la circulation croissante du virus du Nil occidental. L’Asie-Pacifique est estimée comme le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de la maladie et du soutien financier des secteurs public et privé.

Principaux acteurs mondiaux :

Hoffmann-La Roche SA

InBios International, Inc.

Réponse biomédicale

Diagnostics Cortez Inc

CEL-SCI

Hawaï Biotech Inc.

Pharmacie Aurobindo

GlaxoSmithKline plc

Services Johnson et Johnson inc.

Novartis SA

Pfizer inc.

Bayer SA

Granulés Inde Limitée

Mylan SA

Perrigo Company plc

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Hemispherx Biopharma Inc

Theravectys

Kineta inc.

Plex pharmaceutiques

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché du virus du Nil occidental, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur le virus du Nil occidental, y compris les produits, les ventes/revenus et position sur le marché

6 Virus du Nil occidental Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial du virus du Nil occidental : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du virus du Nil occidental par régions

5 Analyse du marché mondial du virus du Nil occidental par type

6 Analyse du marché mondial du virus du Nil occidental par applications

7 Analyse du marché mondial du virus du Nil occidental par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial du virus du Nil occidental

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du virus du Nil occidental 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

