État et perspectives du marché des réactifs et dispositifs d’immunoanalyse en Asie-Pacifique 2029

Le rapport d'étude de marché sur les réactifs et dispositifs d'immunoessais Asie-Pacifique explore les principaux paramètres de l'industrie de l'étude de marché Data Bridge, à savoir l'analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés sur le marché, l'analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 9 737,46 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies, qui nécessitent des produits technologiquement avancés pour le diagnostic afin d’éviter toute mauvaise interprétation, devrait alimenter la croissance du marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises traitant du rapport sur le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais en Asie-Pacifique sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens, Randox Laboratories Ltd., Abbott, Bio-Rad Laboratories, Inc., Merck KGaA, Beckman Coulter, Inc. ( une filiale de Danaher), Sysmex Corporation, bioMérieux SA, Thermo Fisher Scientific, Inc., BD, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Quidel Corporation, BioCheck, Inc., Bio-Techne , PerkinElmer Inc., Agilent Technologies, Inc., Luminex Corporation, MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC, entre autres acteurs nationaux.

La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en réactifs, kits et analyseurs. En 2021, le segment des réactifs et kits domine en raison de son utilisation accrue dans le développement de médicaments ainsi que dans la détection de maladies.

Sur la base de la plate-forme, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en immunoessais par chimioluminescence, immunoessais par fluorescence, immunoessais enzymatiques, radioimmunoessais et autres. En 2021, le segment des immunoessais enzymatiques domine le marché en raison de ses avantages tels que la facilité d’exécution des tests, des résultats précis et bien d’autres.

Sur la base de la technique, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en dosages immuno-enzymatiques, tests rapides, immunospot lié à une enzyme, transfert Western, immuno-PCR et autres techniques. En 2021, le segment des dosages immuno-enzymatiques domine car il est très sensible, simple à réaliser, offre un résultat précis pour toute détection de maladie ou dans tout développement de médicament.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en salive, urine, sang et autres. En 2021, le segment sanguin domine le marché car l’antigène peut être facilement détecté dans le sang.

Sur la base des applications, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en maladies infectieuses, oncologie et endocrinologie, troubles osseux et minéraux, cardiologie, hématologie et dépistage sanguin, maladies auto-immunes, toxicologie, dépistage néonatal et autres applications. En 2021, le segment de l’oncologie et de l’endocrinologie domine en raison du taux d’incidence élevé dans le monde qui peut être facilement détecté grâce à l’utilisation d’immunoessais.

