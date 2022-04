État et perspectives du marché des fonds communs de placement pour 2021, taux de croissance de l’industrie, opportunités et défis jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des fonds communs de placement. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les fonds communs de placement présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En termes d’actifs sous gestion (AUM), l’industrie des fonds communs de placement en Inde a connu une croissance constante au cours des dernières années. Au cours de la période de l’exercice 2016 à l’exercice 2019, l’actif sous gestion du secteur des fonds communs de placement a augmenté à un taux d’environ 22,94 % et devrait atteindre environ 918,54 milliards d’INR d’ici l’exercice 2024. Cette croissance peut être attribuée à l’importance croissante de la culture de l’épargne chez les personnes. et l’inclinaison vers les plans d’investissement systématiques (SIP). Les particuliers et les investisseurs institutionnels devraient contribuer de manière égale à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs opérant dans le secteur indien des fonds communs de placement comprennent HDFC Asset Management Company Limited, Reliance Nippon Life Asset Management Limited, Aditya Birla Sun Life AMC Limited, Axis Asset Management Company Limited et DSP Investment Managers Private Limited.

Aperçu des segments de marché

En juin 2019, les investisseurs particuliers détenaient la part de marché la plus élevée (~ 91,56 %) dans l’ensemble du secteur des fonds communs de placement, en termes de nombre de comptes. Les investisseurs particuliers détiennent également le nombre maximum de comptes dans différents types de fonds, les systèmes axés sur les actions étant les plus populaires. Parmi les différents types de fonds communs de placement, les plans axés sur les actions détenaient une part d’environ 72,4 % sur le marché global en termes de nombre de comptes, comme enregistré en juin 2019.

Principaux moteurs de croissance du marché

La propension à économiser de l’argent chez les habitants du pays alimente la croissance de l’industrie des fonds communs de placement en Inde. Au début des années 2000, les Indiens avaient l’habitude d’investir dans des actifs physiques et des actifs financiers dans un rapport de 3: 2, qui est devenu 1: 1 au cours de l’exercice 2019. Cela a conduit à un afflux d’INR ~ 3 Tn dans le secteur financier indien par Exercice 2019.

Une augmentation de la préférence pour les régimes SIP a récemment été observée parmi les investisseurs dans le pays. La contribution totale des investissements SIP était d’environ 679,1 milliards INR au cours de l’exercice 2018, qui est passée à environ 926,93 milliards INR au cours de l’exercice 2019. Une augmentation des investissements SIP dans les années à venir devrait stimuler la croissance du secteur indien des fonds communs de placement.

Principaux éléments dissuasifs à la croissance du marché

Bien que, ces derniers temps, la population ait manifesté son intérêt pour le marché des fonds communs de placement , le manque d’efficacité des sociétés de gestion d’actifs présente un défi pour la pénétration des fonds communs de placement à travers l’Inde. Les entreprises ont souvent tendance à limiter leurs dépenses de développement et de maintenance des canaux de distribution uniquement dans les villes de niveau 1.

Entreprises couvertes

HDFC Asset Management Company Limited

Reliance Nippon Life Asset Management Limited

Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Axis Asset Management Company Limited

DSP Investment Managers Private Limited

Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited

SBI Funds Gestion privée à responsabilité limitée

UTI Asset Management Company Limited

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

