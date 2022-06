État du TCAC du marché Traitements des fractures par compression vertébrale mini-invasives, estimation de la taille, part de l’industrie, taux de croissance, tendances émergentes, impact de Covid-19, état de développement, faits et chiffres, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le rapport a de nombreuses fonctionnalités à offrir à l’industrie, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur l’évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché des exigences des clients, des préférences des clients et du paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Le rapport sur le marché offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché.

Le marché mondial des traitements des fractures par compression vertébrale mini-invasive devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. la croissance de ce marché.

Marché mondial des traitements des fractures par compression vertébrale mini-invasives par technologie (cyphoplastie par ballonnet, vertébroplastie), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des traitements mini-invasifs des fractures vertébrales par compression est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des traitements mini-invasifs des fractures vertébrales par compression pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Alphatec Spine, Inc., Merit Medical Systems., Globus Medical Inc., Stryker, Medtronic, DePuy Synthes, joimax GmbH, Joline GmbH & Co. KG sont peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial des traitements mini-invasifs des fractures vertébrales par compression. , Cigna, Lindare Medical Ltd, PanMed Us, ZAVATION, Changzhou JIUHONG Medical Instrument Co., Ltd., MJ Group, Zimmer Biomet, Cook, CareFusion, Vexim SA, Benvenue Medical., et autres.

Définition du marché :

La fracture vertébrale par compression survient lorsque le corps vertébral de la colonne vertébrale se désintègre. Cela peut entraîner une déformation, une perte de taille et des douleurs intenses. L’ostéoporose, les traumatismes, les fractures pathologiques et autres sont quelques-unes des raisons courantes du VCF. Cette maladie peut être traitée par des procédures chirurgicales et non chirurgicales. Les vertèbres mini-invasives consistent principalement en deux technologies, la cyphoplastie par ballonnet et la vertébroplastie dans laquelle une injection est injectée dans la vertèbre fracturée. Cette maladie est très fréquente chez les personnes ayant une faible masse osseuse.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population vieillissante stimulera la croissance du marché

L’incidence croissante de l’ostéoporose et de l’arthrite accélère également la croissance du marché

L’adoption croissante de la procédure de cyphoplastie renforcera également la croissance de ce marché

Moins de temps de récupération est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé des chirurgies VCF freinera la croissance du marché

Une procédure d’approbation réglementaire stricte entravera également la croissance du marché

La complexité associée aux complications post-chirurgicales freinera également la croissance de ce marché

Des politiques de remboursement défavorables limiteront également la croissance du marché

Segmentation:

Par technologie

Cyphoplastie par ballonnet

Vertébroplastie mondiale

Par géographie

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Stryker a annoncé avoir reçu l’approbation de la FDA pour son système implantable de réduction des fractures SpineJack, spécialement conçu pour réduire les douloureuses fractures vertébrales ostéoporotiques par compression. Ceci est disponible en trois tailles différentes selon les différentes tailles de corps vertébraux

En avril 2016, Stryker a annoncé avoir acquis le portefeuille CareFusion de Becton Dickinson de produits pour fractures vertébrales par compression afin de pouvoir les renforcer sur le marché de la neurotechnologie. Cette acquisition aidera l’entreprise à acquérir des produits CareFusion AVAmax tels que le ciment osseux radio-opaque AVAtex AVAflex système de ballon vertébral qui l’aidera à fournir de meilleurs services à ses clients

Segmentation: marché mondial des traitements des fractures par compression vertébrale minimalement invasives

La tendance actuelle concernant la demande, l’offre et les ventes ainsi que les développements récents ont été présentés ici pour fournir une image exhaustive de ce marché. Il permet également des rapports abordables volontairement accessibles de la recherche qui est le résultat final de la recherche personnalisée menée par l’équipe interne de professionnels.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des traitements mini-invasifs des fractures vertébrales par compression dans le monde, le marché mondial des traitements mini-invasifs des fractures vertébrales par compression est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

