État du TCAC du marché Isolation et purification des acides nucléiques, estimation de la taille, part de l’industrie, taux de croissance, tendances émergentes, impact de Covid-19, état de développement, faits et chiffres, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le rapport a de nombreuses fonctionnalités à offrir à l’industrie, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur l’évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché des exigences des clients, des préférences des clients et du paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Le rapport sur le marché offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché.

Le marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 3292,28 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 6512 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,90% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’avancement technologique et à l’automatisation des produits.

Définition du marché: marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques

La technique d’isolement et de purification des acides nucléiques est l’étape des études de biologie moléculaire et des techniques d’ADN recombinant. Cette technique a de nombreuses applications dans le domaine du génie génétique, de la recherche en sciences de la vie, de la médecine légale et du diagnostic moléculaire. L’isolement d’acide nucléique aide à traiter plus d’échantillons en moins de temps, minimise la perte d’acide nucléique et la dégradation et augmente l’efficience et l’efficacité du laboratoire.

Selon le Département américain de la santé et des services sociaux, en 2016, environ 36,7 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH/sida, dont 2,1 millions étaient des enfants (âgés de 15 ans).

Analyse concurrentielle: marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques

Le marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques sont Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc, Agilent Technologies, Inc, QIAGEN, Protean, Hamilton Company, GENERAL ELECTRIC, Promega Corporation (États-Unis), Biocompare (États-Unis). ), BiogeniQ Inc (États-Unis), Envigo (Royaume-Uni), LGC Limited (Royaume-Uni), PerkinElmer Inc (États-Unis), New England Biolabs (États-Unis), Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis), Synbio Technologies (États-Unis), addgene (États-Unis), BD (États-Unis), InvivoGen (États-Unis), GeneCopoeia, Inc. (UAS), entre autres. LGC Limitée

Facteurs de marché

Augmenter l’exécution de l’acide nucléique pour le diagnostic moléculaire, cela agit comme moteur du marché.

La demande d’acides nucléiques purs dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, cela agit comme moteur du marché.

Contraintes du marché

L’augmentation des financements publics dans la R&D constitue un frein au marché.

Des prix plus élevés des instruments, cela agit comme une contrainte sur le marché.

Segmentation: marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques

Par produit

Kits

Réactifs

Instruments

Par demande

ADN plasmidique

ARN total

ADN sanguin

ADN génomique

ARN messager

Micro-ARN

Nettoyage PCR

Par type

Isolement et purification de l’ADN plasmidique

Isolement et purification de l’ARN total

Isolement et purification de l’ADN génomique

Isolation et purification de l’ARN messager

Isolement et purification de micro-ARN

Isolation et purification des acides nucléiques circulants

Nettoyage PCR

Par utilisateur final

Instituts de recherche universitaires et gouvernementaux

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Hôpitaux et centres de diagnostic

Autres utilisateurs finaux

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir le site de fabrication de substances médicamenteuses à Cork, en Irlande, auprès de GlaxoSmithKline plc, après que cette acquisition ait élargi la capacité de répondre à la demande des clients pour le développement et la fabrication commerciale d’actifs complexes. ingrédients pharmaceutiques.

En mai 2019, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l’acquisition de Brammer Bio, un leader dans la fabrication de vecteurs viraux pour les thérapies géniques et cellulaires.

Méthodologie de recherche: marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

