État du marché de la robotique spatiale, analyse et prévisions des technologies et des fabricants d’ici 2030

La taille du marché mondial de la robotique spatiale a atteint 4,32 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’intégration croissante des systèmes robotiques intelligents compatibles avec l’Internet des objets (IoT) est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’IdO ont considérablement accéléré le développement et l’acceptation de l’Internet des objets robotiques (IoRT), qui est un système de processus robotique qui permet aux robots spatiaux de communiquer en toute sécurité avec d’autres appareils compatibles IdO, d’apprendre, et développer des caractéristiques telles que l’auto-entretien et la conscience de soi. De plus, les applications IoRT permettent aux robots spatiaux de planifier, d’exécuter et d’accomplir des tâches dans des conditions et des situations environnementales variables en tirant parti des informations collectées à partir de leur propre infrastructure et de l’intelligence collective des objets robotiques. De plus, des technologies telles que l’IA aident les appareils robotiques à fonctionner à l’aide d’algorithmes d’apprentissage et offrent des capacités de prise de décision cognitive. De plus, la convergence de l’IoT, de l’IA et de la robotique stimule le développement d’applications IoRT qui améliorent la sensibilisation et la prise de décision, résolvant ainsi plus efficacement les opérations complexes.

Des investissements importants par des agences gouvernementales dans divers pays jouent un rôle majeur dans la croissance des revenus du marché. Par exemple, le 7 septembre 2021, Maxar Technologies, qui est l’un des principaux fabricants d’images satellites, d’engins spatiaux et de composants robotiques dont le siège social est situé dans le Colorado, aux États-Unis, a annoncé la signature d’un contrat avec le Space La direction de la mission technologique développera un prototype de bras robotique lunaire sous-actionné en collaboration avec SRI International, une organisation indépendante de recherche et développement dont le siège est aux États-Unis. Le projet vise à développer un bras robotique plus rentable pouvant prendre en charge les opérations dans l’espace.

principales entreprises opérant sur le marché de la robotique spatiale sont :

Oceaneering International, Inc., Northrop Grumman, Motiv Space System, Inc., Metecs, LLC, Maxar Technologies, Intuitive Machines , LLC, Astrobotic Technology, Inc., Altius Space Machines, Motiv Space Systems, Inc., Ispace, Inc., Olis Robotics et Stinger Ghaffarian Technologies, Inc.

Certains faits saillants clés du segment Report

Solution ont représenté une part importante des revenus en 2021 L’adoption croissante de sous-systèmes robotiques et la demande croissante de logiciels permettant la planification collaborative de plusieurs robots sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus de ce segment. De plus, les investissements importants de grandes entreprises telles que PIAP Space, Olis Robotics et d’autres dans des initiatives et des projets connexes contribuent à la croissance des revenus de ce segment. Par exemple, le projet TITAN de PIAP Space vise à faire avancer et développer un bras robotique multi-articulé pour l’entretien des satellites. Il sera utilisé pour la maintenance des satellites désorbités, éliminant ainsi les débris spatiaux qui pourraient entraver le bon fonctionnement des satellites en orbite.

Le segment Deep Space a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. Les investissements majeurs des instituts de recherche spatiale nationaux et internationaux et les progrès rapides des technologies robotiques telles que l’incorporation de l’IA et du ML, les appareils IoT et autres jouent un rôle majeur dans la croissance des revenus de ce segment. En outre, la participation croissante d’entreprises privées telles que SpaceX et d’autres a contribué de manière significative à la croissance des revenus de ce segment. Les investissements réalisés sont principalement destinés au développement de produits et à des partenariats avec les autorités spatiales internationales afin de fournir des solutions plus rentables et plus avancées.

Le segment gouvernemental a représenté une part de revenus significativement robuste en 2021. L’accent croissant mis sur les technologies spatiales et satellitaires à des fins et applications militaires et de défense est un facteur majeur de croissance des revenus du marché dans ce segment. En outre, les organismes gouvernementaux de divers pays soutiennent et financent les activités de recherche et développement associées à l’espace et à la robotique, ce qui stimule encore la croissance des revenus du marché.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2021. La présence de grandes sociétés du marché telles que Northrop Grumman, Redwire Corporation et d’autres joue un rôle clé dans la croissance des revenus du marché dans cette région. Ces entreprises investissent considérablement dans la construction de nouvelles installations de fabrication et développent des systèmes robotiques innovants qui répondent précisément aux exigences des utilisateurs finaux. Le 13 septembre 2021, par exemple, Northrop Grumman, qui est une entreprise leader de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité dont le siège est en Virginie, aux États-Unis, a annoncé que sa filiale à 100 % – Space Logistics – se préparait à lancer un nouveau véhicule de service équipé d’un système robotique. bras pour la maintenance des satellites. Le projet est développé dans le cadre d’un partenariat avec Defense Advanced Research Projects et permettra à l’entreprise d’utiliser la technologie pour l’entretien des satellites commerciaux et gouvernementaux dans la ceinture géostationnaire. L’augmentation de la demande dans cette région peut également être attribuée à la hausse du revenu disponible et aux progrès rapides des technologies spatiales existantes.

Le 17 mai 2022, Redwire Corporation, l’un des principaux fabricants de composants hautes performances pour la prochaine génération d’économie spatiale, dont le siège est à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis, a annoncé l’ouverture d’une usine de fabrication à Luxembourg. Cette nouvelle installation sera utilisée pour développer et concevoir des bras robotiques essentiels lors de missions orbitales et lunaires, entre autres. En outre, les bras robotiques soutiendront des activités telles que la maintenance des satellites, l’assemblage dans l’espace de structures critiques et aideront les scientifiques spatiaux dans leur fabrication. De plus, ils seront utilisés pour l’enlèvement des débris, la gestion de la charge utile et les opérations sur la surface lunaire.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la robotique spatiale sur la base des offres, des applications, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des offres (Revenu, milliards USD ; 2019-2030) Solution Capteurs et systèmes autonomes Robotique et sous-systèmes Logiciels Autres services Entretien des satellites Assemblage en orbite Mobilité de surface Services Autres



Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Espace proche Opérations spatiales Exploration spatiale Transport spatial Impression 3D dans l’espace Autres Profondeur Espace Espace Transport Espace Exploration Terre



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) gouvernement Département de la défense du Agences spatiales Autres commerciaux Opérateurs de satellites privés Fournisseurs de services de lancement Autres



Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires, en milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

