État des affaires du marché du génome numérique en Amérique du Nord et perspectives industrielles 2019-2027

Le rapport de recherche sur le « marché du génome numérique en Amérique du Nord » est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit un aperçu de l’industrie du génome numérique en Amérique du Nord avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la taille du marché, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Le génome numérique d’Amérique du Nord comprend les principales entreprises du rapport d’analyse de marché :

BD

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

Illumina, Inc.

GénomeMoi

NanoString Technologies, Inc,

Diagnostics GenMark, Inc.

Perkin Elmer, Inc.

Le génome numérique est un arrangement numérique avancé complet de matériel génétique qui se produit dans une cellule ou un organisme. C’est un moyen plus simple d’accumuler des informations sur les maladies chroniques et utilisé par les experts pour mieux comprendre les troubles génétiques. La génomique numérique traite des gènes et de leurs rôles et vise à identifier et à traiter les facteurs à l’origine des troubles chroniques pour les résoudre. Cette technologie a déclenché une révolte dans la recherche et la biologie des systèmes centrées sur l’invention pour accélérer la compréhension des systèmes génétiques les plus complexes.

Répartition du marché du génome numérique en Amérique du Nord par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché du génome numérique en Amérique du Nord sur la base des types suivants :

Instruments de séquençage et d’analyse

Analyse ADN/ARN

Logiciel de séquençage et d’analyse

Puces de séquençage

Instruments de préparation d’échantillons

Sur la base de l’ application , le marché du génome numérique en Amérique du Nord est segmenté en:

Diagnostique

Découverte de médicament

Recherche académique

Médecine personnalisée

Agricole

Autre

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché du génome numérique en Amérique du Nord comprend des estimations de la valeur et du volume du marché. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Génome numérique en Amérique du Nord et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

