État des affaires du marché de la Pâte à peluches, Tendances de l’industrie et Perspectives 2022 à 2029 | Suzano ; Klabin SA; Papier international.; Domtar Corporation; Stora Enso ; Géorgie-Pacifique ; UPM 

La pulpe de peluches est un type de pâte à base de sulfite ou de pulpe de sulfate obtenue à partir de bois résineux. Il s’agit d’une pâte chimique principalement paramétrée en fonction de la capacité d’absorption du volume et de l’eau. Pour la fabrication de serviettes hygiéniques et de serviettes, la pulpe de peluches a été cultivée. Par un procédé chimique blanchi, le traitement de la pulpe de duvet est effectué.

La disponibilité croissante du produit en différentes qualités ainsi que la production de plusieurs produits d’hygiène personnelle, le nombre croissant d’applications sur les marchés industriels et de consommation, la demande croissante de la pâte en raison de sa résistance à la traction, de sa désintégration uniforme, de sa haute qualité et de sa résistance à la déchirure, l’augmentation du revenu disponible de la population et l’amélioration du niveau de vie de la population, l’augmentation de la population féminine ainsi que la population de patients souffrant d’incontinence sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché de la pâte à peluches dans la période prévue de 2021 à 2028. D’autre part, l’adoption croissante des papiers posés à l’air ainsi que la sensibilisation croissante de la population à l’assainissement contribueront davantage en générant des opportunités massives qui mèneront à la croissance du marché de la pâte à peluches dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Le rapport Fluff Pulp Market présente les entreprises suivantes, notamment : – Suzano ; Klabin SA; Papier international.; Domtar Corporation; Stora Enso ; Géorgie-Pacifique ; UPM ; Société Weyerhaeuser.; GROUPE IMERYS ; Matériaux avancés de rayonne ; Produits forestiers résolus; Compagnie WestRock.; Manuchar.; FLUFF ARAUCO; ANDRITZ; Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; Fibril Tex Pvt. Ltd. ; Quanzhou Goooing Corporation; FZC international Lions Gate ; Evonik Industries SA

Demandez un échantillon de cette recherche premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-fluff-pulp-market&DBMR

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de la pâte à papier, catégorise la taille du marché mondial de la pâte à papier (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de la pâte à papier par matériau, application et géographie avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matière première (SBSK (Southern Bleached Softwood Kraft), NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft)), Utilisation finale (Couches jetables, Incontinence des adultes, Hygiène féminine, Produits Air-Laid, Autres)

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché de la pâte de peluche à l’ adresse : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-fluff-pulp-market&DBMR

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport