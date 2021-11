État de la taille du marché du criblage à haut débit avec valeur TCAC, demande de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

Synthèse du marché mondial du criblage à haut débit :

Le marché mondial du criblage à haut débit devrait atteindre 29,32 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 7,81 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon l’analyse du rapport de marché, le dépistage à haut contenu avec divers tests génétiques, chimiques et pharmacologiques accélérera probablement la croissance du marché du dépistage à haut débit au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’augmentation des activités de recherche sur les cellules souches et la toxicologie et le nombre croissant de médicaments ciblés pour le dépistage sont les facteurs qui créent de nouvelles opportunités pour le marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du dépistage à haut débit sont les cas croissants de cibles de médicaments pour le dépistage ainsi que les investissements croissants dans les instituts de recherche et les gouvernements, la plupart des techniques nécessitent une expertise et des logiciels capables de gérer et de stocker plusieurs ensembles. de données à un rythme rapide.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du criblage à haut débit en raison de la forte commercialisation de la recherche pharmaceutique et biotechnologique. Les fabricants de génériques ont besoin de plates-formes HTS pour l’identification des résultats et la validation des cibles dans la découverte et le développement de médicaments, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation des dépenses de R&D et de la tendance croissante à l’externalisation des services de découverte de médicaments ainsi que la croissance des partenariats public-privé et l’augmentation du financement public.

Acteurs clés mondiaux :

Thermo Fisher Scientific Inc Agilent Technologies, Inc Danaher PerkinElmer Inc Tecan Trading AG Axxam SpA Merck KGaA Hamilton Company Corning Incorporated BioTek Instruments, Inc Aurora Biomed Inc General Electric Beckman Coulter, Inc Charles River AstraZeneca Sygnature Discovery and More…………..

Global High Throughput Screening Market Segmentation:

Product & Services Segmentation:

Reagents & Assay Kits

Instruments

Consumables & Accessories

Software

Services

Technology Segmentation:

Cell-Based Assays

Lab-On-A-Chip

Ultra-High-Throughput Screening

Bioinformatics

Label-Free Technology

Application Segmentation:

Target Identification and Validation

Primary and Secondary Screening

Toxicology Assessment

Other

End-Users Segmentation:

Pharmaceutical and Biotechnology Companies

Academic and Government Institutes

Contract Research Organizations

Others

Report contents include

1 Analysis of the High Throughput Screening Market including revenues, future growth, market outlook

2 Historical data and forecast

3 Regional analysis including growth estimates

4 Analyses the end user markets including growth estimates

5 Profiles on High Throughput Screening including products, sales/revenues, and market position

6 High Throughput Screening Market structure, market drivers and restraints

Global High Throughput Screening Market: Table of Contents

1 Report Overview 2021-2027

2 Global Growth Trends 2021-2027

3 Competition Landscape by Key Players

4 Global High Throughput Screening Market Analysis by Regions

5 Global High Throughput Screening Market Analysis by Type

6 Global High Throughput Screening Market Analysis by Applications

7 Global High Throughput Screening Market Analysis by End-User

8 Key Companies Profiled

9 Global High Throughput Screening Market Manufacturers Cost Analysis

10 Marketing Channel, Distributors, and Customers

11 Market Dynamics

12 Global High Throughput Screening Market Forecasts 2021-2027

13 Research Findings and Conclusion

14 Methodology and Data Source

