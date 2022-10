État de développement du marché de l’apprentissage automatique, opportunités, plans futurs, paysage concurrentiel et croissance par prévisions 2030

Aperçu du marché:

La part de marché de l’apprentissage automatique devrait atteindre 106,52 milliards d’ici 2030, avec un TCAC de 38,76 % au cours de la période de prévision 2020-2030.

L’apprentissage automatique est défini comme l’intelligence artificielle qui permet à une application logicielle de fonctionner plus efficacement pour obtenir des résultats précis. Les algorithmes d’apprentissage automatique utilisent des enregistrements et des données pour prédire de nouvelles valeurs de sortie. Le concept d’apprentissage automatique a été utilisé dans différents domaines techniques et commerciaux. La tendance de l’apprentissage automatique à rendre l’application logicielle plus précise est le moteur du marché de l’apprentissage automatique. La dynamique du marché montre l’importance du principal facteur existant du marché. Les moteurs du marché, les opportunités, les contraintes et les défis montrent leur effet sur le marché.

Les contributeurs au marché agissent comme un facteur moteur clé pour stimuler le taux de croissance mondial du marché de l’apprentissage automatique. L’augmentation de l’utilisation de la technologie et de l’automatisation dans la génération actuelle est l’un des principaux facteurs moteurs du marché. Ce sont les exigences de l’apprentissage automatique dans les médias et le divertissement, l’automobile, l’informatique et les télécommunications, l’éducation et d’autres secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux agissant comme le facteur stimulant de la valeur marchande. Même le nombre croissant d’industries technologiques se développe de jour en jour, dans la génération à venir, l’apprentissage automatique montre sa vaste croissance dans les secteurs concernés. L’intelligence artificielle est un apprentissage automatique qui joue un rôle majeur dans le développement de sa croissance à l’échelle mondiale.

Segmentation du marché :

Le marché de l’apprentissage automatique est segmenté en fonction des services, des composants, des secteurs verticaux et des utilisateurs finaux. Le segment des services du marché comprend les services professionnels et de gestion. Les segments matériels et logiciels sont placés sous le segment des composants. Le marché est divisé en BFSI, médias et divertissement, automobile, télécommunications, vente au détail et commerce électronique, éducation, santé, gouvernement et défense, et autres dans le segment vertical. Tous ces secteurs verticaux sont cruciaux sur le marché mondial. En fonction des utilisateurs finaux et de la taille de l’organisation, le marché est classé en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

Aperçu régional :

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le marché régional du reste du monde pour l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) sont principalement couverts dans le rapport d’étude de marché mondial sur l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS). Le rapport couvre également les marchés nationaux répartis dans toute l’Amérique du Nord – les États-Unis, le Canada et le Mexique. En Amérique du Sud, le Brésil et d’autres marchés nationaux de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) sont couverts dans le rapport. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), les marchés nationaux de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) couverts sont la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres. Le rapport d’étude de marché sur l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) couvre également le marché régional de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) réparti dans des pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, etc.

Nouvelles de l’industrie

En décembre 2020, HP Enterprises a annoncé la sortie de ses solutions en tant que service par HPE Greenlake, un nouveau service basé sur le cloud de HP. Cela aidera les clients à fusionner l’expérience de paiement de puissance aux utilisateurs du cloud.

