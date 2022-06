État CAGR du marché Médicament contre les polypes utérins, estimation de la taille, part de l’industrie, taux de croissance, tendances émergentes, impact de Covid-19, état de développement, faits et chiffres, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le rapport a de nombreuses fonctionnalités à offrir à l’industrie, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur l’évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché des exigences des clients, des préférences des clients et du paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Le rapport sur le marché offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché.

Le marché des médicaments contre les polypes utérins devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique, au dépistage croissant, à la sensibilisation croissante, à la nature potentiellement cancéreuse des polypes et à l’évolution des dépenses de santé et au soutien du gouvernement pour la recherche et le développement de nouveaux et meilleurs traitements ont alimenté la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché sur le marché mondial des médicaments contre les polypes utérins sont GlaxoSmithKline plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc, Novartis AG, Bristol-Myers Squibb Company, Sanofi, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Amgen Inc, Medtronic, Avalign Technologies , B. Braun Melsungen AG, Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Hologic, Inc, Smith & Nephew, Nordic Group, Merck & Co., Inc et autres.

Traitement du marché mondial des médicaments contre les polypes utérins (médicaments, chirurgie), diagnostic (échographie transvaginale, hystéroscopie, biopsie endométriale), stades (polypes bénins et précancéreux), type de médicaments (lévonorgestrel, progestérone, hormone de libération des gonadotrophines, autres), voie d’administration (voie orale , intraveineux et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché: marché mondial des médicaments contre les polypes utérins

Les polypes utérins, également connus sous le nom de polypes de l’endomètre, se caractérisent par la croissance anormale des tissus de la paroi interne de l’endomètre (utérus), ce qui conduit en outre à la formation d’une structure semblable à un petit haricot appelée polypes. Ces polypes sont généralement bénins (non cancéreux) mais peuvent éventuellement se transformer en cancéreux et se transformer en malins à partir d’un cancer (polypes précancéreux). Les symptômes des polypes utérins comprennent des saignements menstruels irréguliers, des menstruations excessivement abondantes, des saignements entre les menstruations, des saignements vaginaux après la ménopause et l’infertilité.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population gériatrique est le moteur de la croissance du marché

Dépistage et diagnostic croissants des polypes utérins à travers le monde

La sensibilisation croissante des gens aux polypes et à leur traitement peut également agir comme un moteur du marché

Augmentation du cancer de l’utérus due à l’augmentation du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et de l’obésité chez les femmes

Contraintes du marché

Saignement et infection pendant la chirurgie des polypes utérins Les faibles dépenses de santé dans les régions en développement peuvent constituer un frein au marché

Les considérations de coûts, en particulier pour les chirurgies mini-invasives, peuvent entraver la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des médicaments contre les polypes utérins

Par traitement

Médicament

Progestatif

Agonistes de l’hormone de libération des gonadotrophines

Opération

Par diagnostic

Échographie transvaginale

Hystéroscopie

Biopsie de l’endomètre

Par type d’étapes

Bénin

Polypes précancéreux

Par type de médicaments

Lévonorgestrel

Progestérone

Hormone de libération des gonadotrophines

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Intraveineux

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, Nordic Group développe le gel endo Hyalobarrier qui aidera à l’élimination des polypes et des fibromes de l’endomètre avec déformation de la cavité utérine par hystéroscopie. S’il est approuvé, cela contribuera à améliorer les résultats de la reproduction chez les femmes souhaitant devenir enceintes

En septembre 2017, Hologic, Inc développe un dispositif de myomectomie, une évaluation hystéroscopique de la myomectomie en cabinet (HOME) pour l’élimination des fibromes et des polypes utérins dans le traitement des saignements utérins anormaux en utilisant le système d’élimination des tissus Myosure.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des médicaments contre les polypes utérins est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des médicaments contre les polypes utérins pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des médicaments contre les polypes utérins sur les marchés développés et émergents.

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

