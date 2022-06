État CAGR du marché Caméra endoscopique, estimation de la taille, part de l’industrie, taux de croissance, tendances émergentes, impact de Covid-19, état de développement, faits et chiffres, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le rapport a de nombreuses fonctionnalités à offrir à l’industrie, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur l’évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché des exigences des clients, des préférences des clients et du paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Le rapport sur le marché offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché.

Le marché mondial des caméras endoscopiques devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à l’adoption croissante de divers dispositifs d’endoscopie innovants et à l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des caméras endoscopiques sont Olympus Corporation, Medical Devices Business Services, Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, Boston Scientific Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, Ackermann Instrumente GmbH, American Well, Biovision Veterinary Endoscopy, LLC., Delmont Imaging, A. Eberle GmbH & Co. KG, ILO electronic GmbH, Italeco Srl, Maxer Endoscopy GmbH, MGB Endoskopische Geräte GmbH Berlin, NORTH-SOUTHERN ELECTRONICS LIMITED, PROVIX, Richard Wolf GmbH., Vimex Sp. z oo, Zowietek Electronics, Ltd., Optofine Instruments Pvt. Ltd. et GTB Surgical Industries.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des caméras endoscopiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des caméras endoscopiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des caméras endoscopiques

Une caméra endoscopique est normalement une petite caméra avec un long câble qui est utilisée pour visualiser de minuscules pièces sur un grand écran. Des caméras endoscopiques sont utilisées dans les processus d’endoscopie. Ils sont utilisés pour visualiser les systèmes biologiques et les vaisseaux à l’intérieur du corps par les médecins. Ceux-ci sont également utilisés pour effectuer des chirurgies mineures et aussi pour le prélèvement de certains tissus pour la biopsie.

Facteurs de marché

L’adoption croissante des technologies de caméra efficaces et développées pour les endoscopies est un facteur majeur menant à la croissance de l’industrie

Les innovations constantes et les progrès technologiques dans l’industrie de l’endoscopie agiront comme un moteur majeur du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé des caméras endoscopiques agit comme une contrainte majeure pour le marché

Les risques associés aux techniques de caméra endoscopique entraveront également la demande du marché

Segmentation : Marché mondial des caméras endoscopiques

Par type de produit

HD

3D

Numérique

Par capteurs

Capteurs CMOS

Capteurs CCD

Par demande

Arthroscopie

Bronchoscopie

Coloscopie

Cystoscopie

Hystéroscopie

Laparoscopie

Laryngoscopie

Les autres

Par utilisateur final

Endoscopes

Chirurgical

Les autres

Développements clés sur le marché :

En octobre 2017, Boston Scientific Corporation a annoncé l’acquisition d’Apama Medical Inc., pour renforcer le portefeuille d’électrophysiologie de la société et également étendre ses activités à l’isolement des veines pulmonaires par ballonnet « Single-Shot » pour le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire.

En juin 2018, OmniVision Technologies, Inc., en collaboration avec BioVision Technologies, a annoncé une nouvelle plateforme CMOS médicale autonome pour l’endoscopie jetable et en cabinet. Cette plate-forme aiderait à la capture vidéo, à la superposition des détails du patient, au stockage externe et à une interface graphique facile à utiliser.

