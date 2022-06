État CAGR du marché Applicateurs endoscopiques, estimation de la taille, part de l’industrie, taux de croissance, tendances émergentes, impact de Covid-19, état de développement, faits et chiffres, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le rapport a de nombreuses fonctionnalités à offrir à l’industrie, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur l’évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché des exigences des clients, des préférences des clients et du paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Le rapport sur le marché offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché.

Le marché mondial des applicateurs endoscopiques devrait augmenter d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 6,7 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation du nombre de blessures obstétricales et malignes sont quelques-uns des facteurs conduisant à une augmentation considérable des chirurgies utilisant la laparoscopie, la cystoscopie et la bronchoscopie, le MIS stimule la croissance. La description imminente du marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Principaux concurrents du marché :

Les principaux acteurs clés du marché mondial des applicateurs endoscopiques sont J&JCI, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, CONMED Corporation, Teleflex Incorporated, Cooper University Health Care., GENICON, INC., HOYA Corporation, Microline Surgical, Ackermann, inc. , systèmes médicaux unimax inc. LivaNova PLC, Applied Medical Resources Corporation, Ovesco Endoscopy, Mediflex Surgical Products, Utah Medical Products, Inc., Smith & Nephew Inc., Taiwan Surgical Corporation, Zhejiang Geyi Medical Instrument Co., Ltd entre autres

Analyse compétitive:

Le marché mondial des applicateurs endoscopiques est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des troubles affectifs saisonniers pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché: marché mondial des applicateurs endoscopiques

Les applicateurs endoscopiques sont des structures en forme de broches, ayant une structure de type maintien sur ses bords, ayant une capacité à pénétrer le muscle du corps humain. Il est utilisé pour examiner la partie interne du corps de l’être humain, pour étudier le système digestif ou tout problème interne. Les endoscopes possédant la propriété élastique ont conquis le marché des appareils d’endoscopie, en raison de leur capacité à écarter les entrailles et les creux non visibles à l’œil nu et où l’endoscopie inflexible ne parvient pas à inspecter l’endoscopie flexible. Il est largement utilisé dans les processus chirurgicaux.

Facteurs de marché

Les opportunités d’incidence de la population malade sont la principale raison de la croissance du marché

L’augmentation du nombre de chirurgies avec des instruments endoscopiques propulse la croissance du marché

Les progrès technologiques sur le marché ont renforcé la croissance du marché

Le soutien des gouvernements en matière d’approbation et de financement stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Un équipement médical haut de gamme et une formation spécialisée pour les chirurgiens peuvent agir comme des moyens de contention

Difficultés dans les réglementations gouvernementales

Segmentation : Marché mondial des applicateurs endoscopiques

Par produit

Systèmes de visualisation d’endoscopes

Échographie endoscopique

Insufflateur

Par demande

Endoscopie gastro-intestinale

Laparoscopie

Cystoscopie

Bronchoscopie

Coloscopie

Arthroscopie

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, FUJIFILM Corporation a acquis medwork GmbH. Avec cette acquisition, FUJIFILM Corporation entrera sur le marché des affaires endoscopiques, répondant aux besoins en première ligne médicale favorisant la santé des personnes ainsi que l’expansion de leur entreprise

En avril 2018, la FDA a approuvé le retraiteur automatisé d’endoscopie, conçu pour tuer le micro-organisme dans ou sur les endoscopes réutilisables, en exposant leur surface à une solution chimique. Il peut être utilisé comme instrument de validation et s’est avéré utile dans le processus d’endoscopie gastro-intestinale

