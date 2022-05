Étapes importantes du développement du marché du système de séchage UV, portefeuille de produits, opérations commerciales, secrets de son succès et plans stratégiques

Le marché des systèmes de séchage UV était évalué à 2 817,2 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 5 153,2 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un taux de croissance du TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le séchage UV est une méthode de séchage des encres, des adhésifs et des revêtements. Le système de séchage UV est une technologie relativement ancienne et utilisée depuis longtemps. Les anciens systèmes de séchage UV utilisaient des lampes au mercure pour le séchage. Cependant, avec les progrès technologiques et l’effet croissant des lampes au mercure sur les travailleurs et l’environnement, les LED UV sont utilisées comme source dans les systèmes de durcissement. La méthode de durcissement est largement utilisée dans de nombreux secteurs verticaux, tels que l’automobile, la santé, l’électronique, l’aérospatiale, le graphisme et l’art et les revêtements pour bois. Avec l’augmentation de la demande pour le collage et l’assemblage, l’impression, le revêtement et d’autres processus dans les industries susmentionnées, la demande de systèmes continuera d’augmenter, ce qui à son tour favorisera la croissance du marché des systèmes de séchage UV.

La liste des entreprises – Marché du système de séchage UV Ultraviolet américain Spectre UV AMS Dymax Excelitas Technologies Corp. Hanovia-uv Heraeus Holding IST Metz GmbH Groupe Jenton Société Nordson Technologie Phoséon Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’étude de marché des systèmes de séchage UV dans la région APAC Les limitations imposées par plusieurs gouvernements de la région pour contrôler la propagation du COVID-19 au cours de la période initiale de l’épidémie (T1 2020) ont gravement affecté le processus de production en raison de la restriction d’une main-d’œuvre limitée dans des industries telles que l’automobile, et électronique. Électronique grand publicet l’automobile sont les secteurs importants qui contribuent à la croissance du marché des systèmes de séchage UV dans la région. En raison d’une perte d’emploi ou d’une réduction de salaire, la capacité d’achat du client a considérablement diminué. La réduction du pouvoir d’achat a eu un impact sur les ventes d’électronique grand public dans la région. L’industrie automobile indienne a subi une perte quotidienne d’environ 31 164 millions de dollars américains en 2020 selon les associations de l’industrie automobile. De même, selon le Forum économique mondial, les ventes de voitures en Chine ont chuté de 92 % au cours de la première moitié de février 2020. Cependant, à mesure que les économies ont rouvert et que les industries ont commencé leurs activités, l’exigence d’un système de séchage UV de divers utilisateurs finaux a commencé à se développer progressivement. De plus, grâce aux restrictions antérieures, les entreprises peuvent désormais travailler avec une capacité de main-d’œuvre élevée. Taille du marché du système de séchage UV: régions lucratives Le collage et l’assemblage UV alimentent la croissance du marché des systèmes de séchage UV Le collage et l’assemblage UV est un processus utilisé pour le collage du verre, du métal et du plastique et l’assemblage de cartes de circuits imprimés (PCB). Le collage utilisé dans ce processus utilise des adhésifs sensibles aux ultraviolets qui sont appliqués sur les produits et exposés à l’énergie des lampes de séchage UV pour le durcissement. Le durcissement UV rend le processus plus rapide, plus flexible, durable et respectueux de l’environnement que les autres processus.

Aperçu du marché basé sur l’utilisateur final

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des systèmes de séchage UV est segmenté en automobile, santé, électronique et autres. Dans l’industrie automobile, le séchage UV est principalement utilisé pour sécher les peintures plus rapidement et augmenter la vitesse de séchage. Étant donné que la capacité de peinture/séchage des constructeurs automobiles est l’un des principaux blocages dans la plupart des lignes et ateliers de carrosserie OEM, la technologie de séchage UV offre une procédure de gain de temps exceptionnelle pour les entreprises. Ce procédé est utilisé dans diverses autres applications de l’industrie automobile, telles que le vernis sur la carrosserie ou le revêtement anti-rayures sur les composants extérieurs ou intérieurs, le revêtement anticorrosion sur les réservoirs ou les ressorts métalliques, l’ébavurage des pièces en plastique, la sérigraphie sur les vitres, et des adhésifs sur les panneaux de garniture ou les spoilers arrière. Par exemple, Heraeus Holding utilise le durcissement UV pour fournir divers services dans le secteur automobile. Il offre des coûts de séchage UV pour les lentilles de phares, le boîtier de réflecteur d’éclairage, les composants de carrosserie extérieurs et les composants sous le capot. Cela augmente l’utilisation du durcissement UV dans le secteur automobile. Par conséquent, le marché des systèmes de séchage UV pour le segment automobile devrait croître dans les années à venir.

UV LED Curing Association, American Coatings Association et International LED-UV Association jouent un rôle influent dans l’écosystème du marché des systèmes de séchage UV. L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché des systèmes de séchage UV. L’épidémie a affecté les revenus des entreprises et les chaînes d’approvisionnement mondiales en raison des fermetures d’usines, de la fermeture temporaire des frontières et des restrictions commerciales à travers le monde. Cependant, ce marché devrait bien se porter car la situation revient à la normale.

Marché du système de séchage UV, par utilisateur final – 2020 et 2028 (%)

Les acteurs opérant sur le marché Système de séchage UV adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

Le président d’AMS Spectral UV, Rich Bennett, a annoncé le retour de l’entreprise non seulement en tant que fondateur, mais en tant que sponsor platine de Print UV 2022 du 16 au 18 mars au Wynn Encore.

Phoseon Technology a annoncé un partenariat avec American Ultraviolet pour l’avancement du séchage LED sur tous les marchés du séchage UV.

Dans le marché mondial des systèmes de séchage UV, le marché est segmenté en fonction de l’application et de l’utilisateur final. En fonction de l’application, le marché est segmenté en collage et assemblage, désinfection, revêtement et finition et impression. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des systèmes de séchage UV est segmenté en automobile, santé, électronique et autres.

American Ultraviolet, AMS Spectral UV, Dymax Chemical (Shanghai) Co. Ltd, Excelitas Technologies Corp., Hanovia-uv, Heraeus Holding GmbH, Jenton Group, Nordson Corporation et Phoseon Technology sont parmi les principaux acteurs du marché des systèmes de séchage UV considérés pour le Étude de recherche. Plusieurs acteurs ont également été analysés dans ce rapport de recherche pour obtenir une vue globale du marché mondial des systèmes de séchage UV et de son écosystème.

