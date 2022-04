et de yoga Acteurs clés du marché 2030 et paysage concurrentiel, estimation de la taille, nouvelles opportunités d’investissement

pilates studios deau dernier rapport d’Emergen. L’augmentation rapide de la population obèse stimule les activités de sensibilisation à la santé ainsi que l’approbation et la promotion des célébrités, qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial des studios de Pilates et de yoga au cours de la période de prévision.

Les studios de Pilates et de yoga proposent des séances d’entraînement pratiques avec des instructeurs, pour donner des conseils et des encouragements appropriés aux clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs de mise en forme. Le Pilates se concentre sur la force de base, la conscience de la respiration et l’alignement de la colonne vertébrale, tandis que le yoga est une collection de mouvements qui stimulent et rajeunissent tout le corps. La prévalence croissante de l’obésité, en raison d’habitudes alimentaires et de modes de vie malsains, est considérée comme la principale raison des problèmes de santé chroniques, tels que le diabète, les maladies thyroïdiennes et autres.

L’expansion des studios de Pilates et de yoga est motivée par une sensibilisation accrue à la santé, l’augmentation du revenu disponible dans les pays en développement et la popularité croissante des activités de conditionnement physique. Les promotions et les activités de marketing ont toujours été une approche efficace pour les entreprises de Pilates et de yoga pour étendre leur portée sur le marché. Cependant, la présence d’autres alternatives, telles que les gymnases multi-spécialités, les centres de fitness et les programmes thérapeutiques, limite la croissance des revenus du marché des studios de Pilates et de yoga.

En novembre 2020, Restored Motion and Pilates, un studio de Pilates aux États-Unis, a lancé une nouvelle entreprise appelée DUO Coffee and Pilates, où les clients peuvent choisir leur café préféré tout en faisant de l’exercice, qu’il s’agisse de Pilates professionnel, de Pilates classique ou contemporain ou de yoga. Cette initiative stratégique a réussi à augmenter sa clientèle. Le segment des cours de yoga a représenté une part de revenus significativement importante en 2020. Le yoga est reconnu pour contrebalancer un style de vie occupé et surmené qui manque d’exercice et de relaxation suffisants.

Les principaux acteurs du rapport sur le marché sont Pilates Plus LLC, The Pilates Yoga Company, Authentic Pilates, Fitness Firm Yoga and Pilates Studio, Core Pilates & Yoga, Flex Studios, Inc., M Pilates+Yoga, Yoga Vida, O2 Yoga et Fitness. Illimité.

Le segment privé représentait une part de revenus significativement importante en 2020, ce qui peut être attribué aux mandats de distanciation sociale appliqués dans le monde entier pour empêcher la propagation du coronavirus. Les revenus du segment des entreprises de taille moyenne devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Les stratégies innovantes entreprises par les principaux acteurs du marché sont un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Les revenus du segment des fournisseurs de services devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d’instructeurs privés et de professeurs de yoga à travers le monde.

Le marché de l’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison de l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs. Au cours des deux dernières décennies, les tendances en matière de fitness et les connaissances croissantes sur les pratiques de santé alternatives en Asie-Pacifique ont suscité un intérêt croissant pour le yoga et le Pilates.

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. .

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Principaux segments du marché des studios de pilates et de yoga

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Chronologie du rapport

Tendances de croissance

mondiales 2.1 Taille du marché mondial des studios de pilates et de yoga

2.2 Dernières tendances du marché des studios de pilates et de yoga

2.3 Clé tendances de croissance

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché mondial des studios de pilates et de yoga

3.2 Taille mondiale des studios de pilates et de yoga par fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché des studios de pilates et de yoga

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

Appli cation Perspectives (Revenus, milliards USD, 2018-2030)

privé

groupe

(Revenus, milliards USD, 2018-2030)

Petites entreprises

Moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives du canal de vente (Revenus, milliards USD, 2018-2030)

Fabricant

des studios de pilates et de yoga a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des studios de pilates et de yoga dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, ainsi que d’autres éléments clés.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des studios de pilates et de yoga ?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial des studios de pilates et de yoga ?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

