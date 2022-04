Estimation et prévisions de la part de taille du marché des détecteurs de fumée, tendances et défis 2022: soutenir la croissance, la demande de l’industrie, la stratégie des meilleurs acteurs, rapport jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des détecteurs de fumée était de 1998,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des détecteurs de fumée devrait atteindre 4 405,7 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Les détecteurs de fumée sont généralement installés sur les plafonds des bâtiments résidentiels et non résidentiels pour alerter les personnes en cas d’incendie. La détection de fumée active une alarme qui prévient les personnes du risque de décès causé par les risques d’incendie.

Facteurs influençant le marché

L’urbanisation croissante et le nombre croissant de bâtiments résidentiels et non résidentiels feront progresser le marché mondial des détecteurs de fumée. De plus, la sensibilisation accrue du grand public aux avantages et à la nécessité des détecteurs de fumée contribuera à la croissance du marché.

L’augmentation des cas de risques d’incendie augmentera la demande de détecteurs de fumée au cours de la période d’étude. En outre, divers gouvernements ont introduit des lois et des réglementations strictes en matière de sécurité incendie pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. De telles lois vont accélérer la croissance du marché mondial des détecteurs de fumée. De plus, les progrès réalisés dans l’industrie des détecteurs de fumée profiteront à l’ensemble de l’industrie. Par exemple, Hochiki a introduit le système innovant FIREscape + en 2018. Ce système combine la détection d’incendie, l’éclairage de secours et la technologie d’orientation.

Le nombre croissant d’activités de construction offrira de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché des détecteurs de fumée. Au contraire, les complications associées à l’installation de détecteurs de fumée peuvent limiter la croissance du marché mondial des détecteurs de fumée.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le segment de la construction a connu une perte importante en termes de revenus. En plus de cela, l’urbanisation, qui se développait à un rythme de croissance important, a observé une baisse substantielle. Tous ces facteurs ont affecté négativement le marché mondial des détecteurs de fumée.

Analyse régionale

Sur la base de la région, l’Europe devrait connaître une forte hausse en termes de revenus. Cela est dû aux conditions économiques saines de la région européenne et à la demande croissante de détecteurs de fumée pour les applications commerciales, résidentielles et manufacturières.

De plus, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans tous les pays européens. En outre, l’industrie de la construction en croissance rapide, principalement aux Pays-Bas, en Allemagne et ailleurs, contribuera à la croissance du marché des détecteurs de fumée.

Concurrents sur le marché

Cessez-le-feu Industries Pvt. Ltd

Société Hochiki

Honeywell International

Contrôle Johnson

Laboratoires Nest

Protec Détection Incendie Plc

Robert Bosch

SECOM CO., LTD

Schneider Electric

Siemens SA

United Technologies Corporation

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des détecteurs de fumée se concentre sur le produit, l’installation, l’utilisateur final, le canal de distribution et la région.

Par type de produit

Type d’installation

Détecteur de fumée photoélectrique

Détecteur de fumée à double capteur

Autres

Par type d’installation Outlook

Câblé

Fonctionnant sur batterie

Par les perspectives de l’utilisateur final

Commercial

Résidentiel

Fabrication

Télécommunication

Automobile

Gaz de pétrole

Autres

Par canal de distribution Perspectives

En ligne

Sites indépendants (site Web des fabricants)

Sites dépendants (commerce électronique)

Hors ligne

Magasins électroniques

Grossistes

Magasins autonomes

Vendeurs indépendants

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

