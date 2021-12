Estadísticas del mercado de servicios de pronóstico del tiempo 2021, descripción general del análisis global, información de la industria y pandemia de COVID-19 que presentan oportunidades futuras para 2028

Le rapport sur le marché des services de prévision météorologique fournit des données pertinentes sur l’état du marché, les prévisions futures, les opportunités de croissance et les acteurs clés sur la base d’un processus de recherche approfondi. Les lecteurs cherchant à identifier des aspects tels que les moteurs du marché, les contraintes, les faiblesses et les menaces peuvent obtenir toutes les informations souhaitées ici, ainsi que des chiffres et des faits à l’appui.

Les notifications météorologiques avancées permettent aux entreprises de planifier à l’avance les opérations sensibles aux conditions météorologiques, garantissant la sécurité, l’efficacité, la durabilité et des économies de coûts significatives. Les services de prévisions météorologiques sont largement utilisés dans diverses industries, telles que le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, le transport maritime, les médias, l’agriculture, l’aviation, les services publics et la construction. Le secteur des énergies renouvelables devrait dominer le marché des services de prévisions météorologiques au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la consommation d’électricité et des besoins énergétiques dans diverses industries d’utilisation finale. De nombreuses entreprises industrielles sont encouragées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour produire de l’énergie propre en raison de mesures gouvernementales fortes visant à remplacer les ressources non renouvelables par des énergies renouvelables.

Principaux acteurs clés du marché des services de prévision météorologique :

Société météorologique mondiale

Accuweather, Inc.

Groupe BMT Ltée

Services météorologiques Skymet Pvt. Ltd.

Météo de précision

La société météorologique

Fugro

Enav SpA

Bureau rencontré

Skyview Systems Ltd.

Segmentation du marché des services de prévision météorologique :

Par industrie

Agriculture

Aviation

Marin

Transport et Logistique

Énergie et services publics

Pétrole et gaz

Médias

Assurance

Vendre au détail

Construction et exploitation minière

Autres

Volontairement

Efficacité opérationnelle

Sécurité

Autres

Par type de prévision

Nowcast

Courte portée

Moyenne portée

Longue portée

Par taille d’organisation

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Géographiquement, le marché mondial des services de prévision météorologique est conçu pour les marchés régionaux suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les principales questions auxquelles répond le rapport sur le marché des services de prévision météorologique sont :

Quel est le potentiel de croissance du marché des services de prévision météorologique?

Le marché régional émergera comme un champion à intervalles dans les années à venir ?

La partie Application va-t-elle croître à un rythme soutenu ?

Quelle unité les opportunités de croissance qui peuvent émerger à intervalles le commerce des services de prévisions météorologiques à intervalles les années à venir ?

Quelle unité les principaux défis auxquels le marché mondial des Services de prévision météorologique pourrait être confronté à intervalles à l’avenir ?

Les entreprises leaders à intervalles réguliers sur le marché mondial des services de prévision météorologique ?

Les tendances clés impactant complètement la croissance du marché ?

Les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour maintenir à intervalles réguliers le marché mondial des services de prévision météorologique ?

