Espagne Big Data et services d’ingénierie de données Taille du marché, croissance de 16,95%, analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Accenture. (Irlande), Genpact (New York), Cognizant, (États-Unis), Infosys Limited (Bangalore), Capgemini

Data Bridge Market Research analyse que la valeur du marché espagnol des services de big data et d’ingénierie de données, qui était de 55,14 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 192,95 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 16,95 % au cours de la période de prévision 2022- 2029.

Le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données est le rapport d’étude de marché le plus pertinent, exclusif et louable formulé en se concentrant sur des besoins commerciaux précis. Une étude sur l’aperçu du marché est réalisée en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. De plus, ce document de marché contient des données importantes, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base et le paysage concurrentiel. Pour obtenir des informations significatives sur le marché et prospérer sur ce marché concurrentiel, le rapport sur le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie des données joue un rôle clé.

Un rapport de haut niveau sur le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données contient des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de cette industrie et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques, ainsi qu’une analyse systémique des tendances de croissance et des perspectives d’avenir. En outre, ce rapport d’étude de marché présente un aperçu délégué du marché dans les termes suivants; identifier les tendances de l’industrie, mesurer la notoriété, la puissance et les connaissances de la marque et offrir une veille concurrentielle. Il couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Toutes les données, statistiques et informations sont étayées par des outils d’analyse bien établis, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché des services de Big Data et d’ingénierie de données en Espagne :

Accenture. (Irlande), Genpact (New York), Cognizant, (États-Unis), Infosys Limited (Bangalore), Capgemini. (France), NTT DATA Corporation (Japon), LatentView Analytics (États-Unis), Infostretch Corporation. (États-Unis), Vensai Inc. (EAU), Course5 Intelligence, (Royaume-Uni), Sigmoid (États-Unis), Bodhtree Consulting Ltd. (États-Unis) entre autres.

Global Spain Big Data and Data Engineering Services Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers:

Increasing Volume of Unstructured Data, Due to the Phenomenal Growth of Interconnected Devices and Social Media

Increasing unstructured data volumes owing to rise in the number of interconnected devices and social media is the major driver for Spain big data and data engineering services market growth. According to Telefonaktiebolaget LM Ericsson, the number of connected devices across the globe is expected to about 29 billion by 2022 and out of which 18 billion are related to IoT.

Rising Need for Adhering to Regulatory and Compliance Requirements

Regulatory compliance is when a business follows state, civil, and transnational laws and regulations applicable to its operations. Regulatory compliance involves following external legal authorizations set forth by state, civil, or transnational government. In discrepancy, complying with company programs and procedures involves following internal conditions set forth by the business. Both, still, help drive responsibility in the plant.

Increased number of industries globally to induce greater demand and supply in emerging nations

Growing number of small and medium scale enterprises all around the globe is one of the major factors fostering the growth of the market. In other words, increased number of banking, financial services, and insurance (BFSI), government and public sector, healthcare and life sciences, manufacturing, retail and e-commerce, telecommunication, and IT industries, is directly influencing the growth rate of the market.

Opportunities:

Increasing Volume of Data Across Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

The data boom in India is not just limited to big enterprises, the growth of big data startups/ technology merchandisers is helping SMEs in spanning up structure capabilities and driving perceptivity from data. Analytics India Industry Study indicates that the India domestic request serves as a significant occasion, with nearly 4 of analytics revenues coming for Indian enterprises.

Also, the increased vacuity of accessible, cheap data centres delivered by pall merchandisers, has brought down the costs of outspoken investment for small businesses, thereby reducing the request entry hedge. Now, it’s the question of choosing the right analytics merchandisers that fits the bill for small businesses. As further and further merchandisers offer competitive data- driven capabilities, what’s pivotal for startups is getting started with the right structure and make for scaling.

Spain Big Data and Data Engineering Services Market Regional Analysis:

North America: (United States, Canada, Europe, Germany, France, U.K., Italy, Russia)

Asia-Pacific: (China, Japan, South Korea, Australia, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia)

Latin America: (Mexico, Brazil, Argentina, Colombia)

Middle East & Africa: (Turkey, Saudi Arabia, UAE)

Recent Developments

In April 2020, Capgemini SE blazoned the accession of Advectas AB, a business intelligence and data wisdom company grounded in Sweden. Advectas is integrated into the company’s perceptivity and data business unit, as the company aims to work the growing customer demand for data analytics services. Further, going forward the company expects ongoing growth of 4 for 2020 and aims its focus in expanding into the intelligence assiduity request.

En mars 2020, Infosys Limited a annoncé un investissement de 4,5 millions de dollars dans la jeune société américaine Waterline Data Science par le biais de ses finances d’invention. L’incipiency propose des logiciels de gouvernance et de découverte de données et fournit également aux juges d’affaires et aux scientifiques des données une liste de données de service de tonalité pour aider à comprendre les données.

Basé sur les segments du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données :

type de service

Modélisation des données

Analyse des données

Intégration de données

Visualisation de données

Qualité des données

Fonction commerciale

Ressources humaines

Ventes et marketing

Finances et exploitation

Type de données

Données structurées

Données non structurées

Données semi-structurées

Modèle de déploiement

Nuage

Sur place

Taille de l’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Utilisateur final

Bancaire

Services financiers

Assurance

Informatique et Télécommunication

Recherche et Académique

Gouvernement et secteur public

Commerce de détail et commerce électronique

Fabrication

Santé et pharmacie

Voyage et Logistique

Énergie et utilité

Médias et divertissement

Autres

Objectifs du rapport sur le marché des services d’ingénierie de données et de données volumineuses en Espagne

Analyser la taille du marché espagnol Big Data et Data Engineering Services sur la base de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché espagnol Services de Big Data et d’ingénierie de données

Explorer les dynamiques clés du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données

Mettre en évidence les tendances importantes du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données en termes de production, de revenus et de ventes

Profilage en profondeur des principaux acteurs du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données et montrant comment ils sont compétitifs dans l’industrie

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Présenter les performances de différentes régions et pays sur le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont fortement affecté la vie des individus à travers le monde. Toutes les autres entreprises et tous les marchés doivent se battre sur les deux fronts – bien-être et monétaire – et doivent traverser cette période de ralentissement contraint. Avec la crise financière qui coûte plusieurs milliards de dollars, il existe une hypothèse très large selon laquelle la période de récupération durera jusqu’à un an à partir de maintenant.

Le principal moyen de sortir de cette conception ronde est de planifier cette interruption pandémique, et nous acceptons que les organisations bénéficieront incroyablement de nos expériences de marché.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises du Big Data et des services d’ingénierie de données en Espagne

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Table des matières

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données par application, il présente une étude de la consommation sur le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie des données sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes: il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché espagnol des services de Big Data et d’ingénierie de données.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

