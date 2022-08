Ergothérapie Part de marché, croissance de l’industrie, taille, tendances, revenus, segmentation régionale, statistiques et prévisions 2022-2029

Dernière publication de l’étude de recherche sur le marché mondial de l’ ergothérapie, offre un aperçu détaillé des facteurs qui influencent le champ d’activité mondial. Le rapport d’étude de marché sur l’ergothérapie montre les dernières informations sur le marché, l’analyse de la situation actuelle avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part, les facteurs de croissance de l’ergothérapie Le rapport représente un aperçu de base de la part de marché de l’ergothérapie, du segment des concurrents avec une introduction de base des principaux fournisseurs, des principales régions, des types de produits et industries finales. Ce rapport donne un aperçu historique des tendances, de la croissance, des revenus, de la capacité, de la structure des coûts et de l’analyse des principaux moteurs du marché de l’ergothérapie.



Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ergothérapie était évalué à 4 410 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 6 716,82 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse et taille du marché

Les ergothérapeutes (ergothérapeutes) travaillent régulièrement avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des handicaps, des blessures ou des déficiences. Les approches d’ergothérapie consistent à aider les enfants handicapés à participer pleinement à l’école et aux milieux sociaux, à la réadaptation après une blessure et à fournir un soutien aux personnes âgées qui subissent des changements physiques et cognitifs.

Concurrence sur le marché mondial de l’ergothérapie par les TOP MANUFACTURERS, avec la production, le prix, les revenus (valeur) et la part de marché de chaque fabricant; les meilleurs joueurs dont :

WebPT (États-Unis)

Premise Health. (États-Unis)

Net Health (États-Unis)

CLINICIENT (États-Unis)

Optima Health Care, Inc. (États-Unis)

ClinicSource (États-Unis)

Bio Med International Pvt. Ltd (Inde)

Divine Physiotherapy Equipments (Inde)

Ideal Surgical Company. (Inde)

Alliance Therapy Services (États-Unis)

Getinge AB (Suède)

Midmark Corporation (États-Unis)

STERIS (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

…

Nombre de pages du rapport sur le marché de l’ergothérapie: 350

Segmenter par type

Par application (vertébroplastie, arthroplastie, orthopédie, blessures sportives, chirurgie maxillo-faciale, traumatologie, autres)

Segmenter par application

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques spécialisées), canal de distribution (ventes directes, ventes au détail)

L’ étude sur l’ ergothérapie est parfaitement conçue avec un mélange de données quantitatives statistiquement pertinentes de l’industrie, associées à des commentaires et analyses qualitatifs perspicaces d’experts et de consultants de l’industrie. Pour déterminer une vue plus profonde; La taille du marché de l’ergothérapie par segments commerciaux clés et applications pour chacune des régions / pays énumérés ci-dessus est fournie ainsi qu’un paysage concurrentiel qui comprend une analyse comparative de la part de marché par les acteurs (M USD) (2019-2022E) et le taux de concentration du marché de l’industrie de l’ergothérapie dans 2022.

Profils d’entreprise détaillés pour plus de 15 acteurs leaders et émergents de l’ergothérapie qui couvrent l’historique financier de 3 ans, l’analyse SWOT et d’autres informations vitales telles que le nom légal, le site Web, le siège social, le pourcentage de part de marché et la position, les canaux de distribution et de marketing et les derniers développements.

Stimuler et maintenir la croissance continue d’être une priorité pour les conseils d’administration, les CXO et les investisseurs du secteur de la technologie. Les entreprises d’ergothérapie et la chaîne de services qui les soutient sont confrontées à de profonds défis commerciaux, principalement à cause de trois facteurs :

Le rythme explosif auquel les concurrents et l’industrie de l’ergothérapie se développent.

2. Le montant de la croissance qui est tirée par l’innovation dans les technologies, les propositions de valeur, les produits et les services.

3. La vitesse à laquelle les innovations doivent être fournies afin de stimuler la croissance du marché de l’ergothérapie.

Dynamique du marché de l’ergothérapie

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’ergothérapie au cours de la période de prévision sont les suivants:

Hausse de la population âgée

À l’échelle mondiale, la population gériatrique est en pleine expansion, selon le Population Reference Bureau. À l’échelle mondiale, la croissance rapide de la population gériatrique a entraîné une augmentation significative de l’incidence des maladies chroniques et accélérera encore la croissance du marché.

Activités de recherche croissantes

Un financement public-privé accru pour des projets de recherche spécifiques devrait en outre propulser la croissance du marché.

Hausse des dépenses de santé

Les dépenses de santé par personne dans le monde ont augmenté, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités

De plus, on estime en outre que les progrès technologiques offriront des opportunités potentielles de croissance du marché de l’ergothérapie dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’absence de personnel qualifié devrait encore entraver la croissance du marché de l’ergothérapie au cours de la période ciblée. Cependant, le scénario de remboursement déséquilibré pour l’ergothérapie pourrait encore remettre en question la croissance du marché de l’ergothérapie dans un proche avenir.

Points couverts dans la table des matières du marché mondial de l’ergothérapie :

Chapitre 01 – Sommaire exécutif de l’ergothérapie

Chapitre 02 – Aperçu du marché

Chapitre 03 – Facteurs clés de succès

Chapitre 04 – Analyse de la crise de Covid-19 sur le marché mondial de l’ergothérapie

Chapitre 05 – Marché mondial de l’ergothérapie – Analyse des prix

Chapitre 06 – Contexte du marché mondial de l’ergothérapie

Chapitre 07 – Segmentation du marché mondial de l’ergothérapie

Chapitre 08 – Analyse des pays clés et émergents sur le marché mondial de l’ergothérapie

Chapitre 09 – Analyse de la structure du marché mondial de l’ergothérapie

Chapitre 10 – Analyse concurrentielle du marché mondial de l’ergothérapie

Chapitre 11 – Hypothèses et acronymes

Chapitre 12 – Méthodologie de la recherche

