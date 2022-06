Impact sur le marché des équipements de stérilisation de l’épidémie de COVID-19 sur les opportunités commerciales et la portée future jusqu’en 2028

Le marché des équipements de stérilisation était évalué à 13,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 25,92 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «instruments de stérilisation» représentent le plus grand segment de produits et services sur le marché des équipements de stérilisation au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante des infections nosocomiales et des mandats réglementaires stricts en matière de contrôle des infections. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de stérilisation

Le paysage concurrentiel du marché des équipements de stérilisation fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements de stérilisation.

Marché mondial des équipements de stérilisation, par produit et service (instruments de stérilisation, consommables et accessoires de stérilisation, services de stérilisation), utilisateur final ( hôpitaux et cliniques, entreprises de dispositifs médicaux, industrie alimentaire et des boissons, sociétés pharmaceutiques, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 .

Analyse et taille du marché mondial des équipements de stérilisation

Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques ont largement gagné du terrain au cours des dernières années à travers le monde. Accent accru sur la stérilisation et la désinfection des aliments à travers le monde et l’attention croissante des acteurs clés vers les avancées technologiques et la collaboration et les partenariats avec d’autres organisations. Par conséquent, la présence de divers déterminants de la croissance conduit à une croissance rentable du marché sur la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de stérilisation sont

STERIS (États-Unis)

Getinge AB (Suède)

3M (États-Unis)

Sotera Health (États-Unis)

Fortive (États-Unis)

Cardinal Health (États-Unis)

Metall Zug AG (Suisse)

Stryker (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Groupe MMM (Allemagne)

GROUPE MATACHANA (Espagne)

Tuttnauer (Pays-Bas)

Stérilisateurs Andersen (États-Unis)

Steelco SpA (Italie)

Noxilizer Inc., (États-Unis)

SPA DE LAMA (Italie)

Groupe Cosmed (États-Unis)

CBMSrl Medical Equipment (Italie)

E-BEAM Services, Inc. (États-Unis)

Externalisation des sciences de la vie, Inc. (États-Unis)

Systec GmbH (Allemagne)

Continental Construction Company (États-Unis)

Midwest Sterilization Corporation (États-Unis)

BGS (Allemagne)

ACMAS Technologies (P) Ltd. (Inde)

Définition du marché mondial des équipements de stérilisation

L’équipement de stérilisation est essentiellement utilisé pour éliminer et désinfecter les formes de vie, telles que les bactéries, les champignons, les virus et autres agents biologiques. La stérilisation est une procédure médicale essentielle qui consiste à stériliser l’équipement et les dispositifs médicaux pour éliminer et détruire complètement les agents biologiques ou la croissance microbienne impliquant des agents transmissibles, prévenant ainsi les infections nosocomiales grâce à des instruments médicaux et maintenant un environnement hygiénique et stérile pour toute intervention chirurgicale.

Dynamique du marché des équipements de stérilisation

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Fardeau croissant des maladies infectieuses

La prévalence de nombreuses maladies infectieuses telles que les infections nosocomiales et d’autres maladies auto-immunes a considérablement augmenté à mesure que la population mondiale augmente. La majorité de ces maladies nécessitent un traitement médical et une intervention chirurgicale. La stérilisation est requise pour tous les instruments et dispositifs chirurgicaux. Ces facteurs devraient également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, l’expansion du secteur de la santé devrait également alimenter la croissance du marché. De plus, la croissance des industries biotechnologiques et pharmaceutiques amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision. Une augmentation du financement des activités de recherche liées aux équipements de stérilisation, combinée à la hausse des investissements dans des activités de recherche et développement approfondies, devrait également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Croissance des investissements et avancées

De plus, on estime que les progrès continus des technologies des équipements de stérilisation génèrent des opportunités lucratives pour le marché. Le nombre croissant d’investissements par les autorités ainsi que l’accent mis sur la recherche et le développement pour introduire de meilleures options de prévention et de sécurité offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des équipements de stérilisation

D’énormes investissements

D’autre part, les énormes investissements initiaux devraient entraver la croissance du marché.

Réglementations strictes

Il existe diverses règles et réglementations strictes par le gouvernement concernant l’approbation de l’équipement. Ces directives strictes devraient entraver la croissance du marché.

En outre, des facteurs tels que la pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’informations et de sensibilisation aux règles de sécurité devraient défier le marché des équipements de stérilisation au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des équipements de stérilisation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de stérilisation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-Covid-19 sur le marché des équipements de stérilisation

Le marché des équipements de stérilisation a été largement impacté par l’épidémie de COVID-19 . L’industrie de la santé a été largement touchée par l’épidémie de COVID-19, les hôpitaux devenant surchargés à mesure que le nombre de patients augmente. Pour faire face à l’augmentation du nombre de cas, des hôpitaux temporaires sont mis en place. En raison de l’incidence accrue des infections nosocomiales en milieu hospitalier, la propagation du COVID-19 a déclenché un boom de la demande d’équipements et de services de stérilisation. L’augmentation du coût des soins de santé ainsi que le nombre croissant d’hôpitaux temporaires stimulent la demande et l’acceptation des biens et services de stérilisation.

Les facteurs tels que le besoin croissant de lits d’hôpitaux et d’unités de soins intensifs (USI), l’expansion des installations d’isolement et la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits et services de stérilisation pour les dispositifs médicaux et les produits à usage unique ont stimulé la demande d’équipements et de services de stérilisation. Les organismes de réglementation du monde entier ont pris diverses mesures en réponse au fardeau croissant de la pandémie. Par conséquent, l’augmentation de la demande de produits pendant le COVID-19 a largement stimulé la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2021, Aurabeat, basée à Hong Kong, a lancé un dispositif médical anti-COVID de classe 2 approuvé par l’USFDA pour la désinfection du SARS-COV-2 en Inde. Outre l’USFDA, MRI Global, ATCC (American Type Culture Collection), SGS (General Society of Surveillance-Geneva), FC, CE, ISO, UL, RoHS, UKRI Medical Research Council et CEN European Committee for Standardization ont tous certifié ce produit.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Portée du marché mondial des équipements de stérilisation

Le marché des équipements de stérilisation est segmenté en fonction du produit, du service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit et service

Instruments de stérilisation

Consommables et accessoires de stérilisation

Services de stérilisation

Sur la base des produits et services, le marché des équipements de stérilisation est segmenté en instruments de stérilisation, consommables et accessoires de stérilisation et services de stérilisation. Les instruments de stérilisation représentent la plus forte croissance du marché en raison de l’incidence croissante des infections nosocomiales et des mandats réglementaires stricts en matière de contrôle des infections.

Utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Entreprises de dispositifs médicaux

Industrie des aliments et des boissons

Compagnies pharmaceutiques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de stérilisation est divisé en hôpitaux et cliniques, sociétés de dispositifs médicaux, industrie alimentaire et des boissons, sociétés pharmaceutiques et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des équipements de stérilisation

Le marché des équipements de stérilisation est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et service et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de stérilisation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de stérilisation en raison de la prévalence croissante des infections nosocomiales et de la présence de politiques de remboursement favorables dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’essor du secteur de la santé couplé à la demande croissante de dispositifs médicaux non jetables, à l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’infections nosocomiales, ce qui augmente la prise de conscience concernant les infections dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des équipements de stérilisation vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des équipements de stérilisation, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché des équipements de stérilisation. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

