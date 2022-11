Équipement de séparation du pétrole et du gaz Aperçu du marché et analyse commerciale détaillée | HAT International Ltd., ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc., Groupe SNC-Lavalin

Le rapport étudie et évalue en outre le paysage actuel du secteur des entreprises en constante évolution et les effets présents et futurs du COVID-19 sur le marché Équipement de séparation du pétrole et du gaz.

Avec ce rapport de marché, des informations et des réalités de l'industrie Équipement de séparation du pétrole et du gaz peuvent être acquises, ce qui aide à maintenir l'entreprise sur la bonne voie.

Principaux concurrents du marché : Équipement de séparation du pétrole et du gaz marchés mondiaux

ALFA LAVAL, AMACS, Worthington Industries, Inc., Honeywell International Inc., ACS Manufacturing Inc., Godrej Process Equipment, HAT International Ltd., ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc., Groupe SNC-Lavalin, FENIX PROCESS TECHNOLOGIES PVT LTD, eProcess Technologies, Pentair, GEA Group Aktiengesellschaft, Enviro Technologies, Inc., TechnipFMC plc, ANDRITZ, Prosep, Inc., NOV Inc., Frames Group, Halliburton Energy Services, Inc. et Schlumberger Limited, entre autres.

Étendue et taille du marché mondial Équipement de séparation du pétrole et du gaz

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de séparation du pétrole et du gaz affichera un TCAC de 4,70 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 11,37 milliards USD d’ici 2029. L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de séparation du pétrole et du gaz en en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la production de gaz et à l’évolution de la tendance à la production de gaz de schiste dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région en croissance du marché des équipements de séparation du pétrole et du gaz au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la croissance industrielle et urbaine massive de cette région.

Le pétrole et le gaz sont deux éléments de base dérivés de la même source, qui est généralement appelé carburant ou pétrole brut. L’équipement de séparation pétrolière et gazière fait référence à l’appareil connu sous le nom de conteneurs à haute pression ou bouilloires d’oppression qui sont utilisées pour séparer le gaz et les liquides de leur forme brute.

Segmentation du marché clé

Le marché des équipements de séparation du pétrole et du gaz est segmenté sur le produit, la technologie, l’application et le type de navire. La croissance parmi les différents segments vous aide à atteindre les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient être répandus sur tout le marché et formuler différentes stratégies pour aider à identifier les domaines d’application de base et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du produit, le marché des équipements de séparation pétrolière et gazière est fragmenté en séparateur à deux phases, séparateur triphasé, dégât, épurateur, délire, traceurs de chaleur et autres.

Sur la base de la technologie, le marché du marché des équipements de séparation pétrolière et gazière est bifurqué en séparation gravitationnelle, séparation centrifuge et autres.

Le segment d’application pour le marché des équipements de séparation pétrolière et gazière est segmenté en onshore, offshore, raffineries et autres.

Sur la base du type de navire, le marché chimique des performances est segmenté en horizontal, vertical et sphérique.

Réponses aux questions clés :

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des Équipement de séparation du pétrole et du gaz ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché Global Équipement de séparation du pétrole et du gaz ?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché Global Équipement de séparation du pétrole et du gaz ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

