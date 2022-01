Équipement antidéflagrant Technologies émergentes du marché, tendances commerciales, analyse du secteur, principaux acteurs clés, portée future et prévisions 2029

Un rapport de haute qualité sur le marché des équipements antidéflagrants consiste en une étude approfondie de divers segments et régions de marché, des tendances émergentes ainsi que des principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Grâce à l’étude de l’analyse des concurrents, l’industrie des équipements antidéflagrants peut connaître les stratégies des principaux acteurs du marché, notamment les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions. Le rapport d’étude de marché sur les équipements antidéflagrants offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché.

Le marché des équipements antidéflagrants est en croissance avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 701,26 millions USD d’ici 2027.

La large utilisation de la communication mobile antidéflagrante en raison de l’augmentation des réglementations strictes imposées par le gouvernement et des avantages associés dans divers secteurs verticaux de l’utilisation de la communication mobile par les opérateurs et les travailleurs devrait stimuler la croissance. Les tendances croissantes avec l’avancement des fonctionnalités et de la connectivité ont créé une opportunité pour le marché. Cependant, des normes variées dans différentes zones géographiques limitent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en smartphones et téléphones portables, PC portables, tablettes, casques, radios bidirectionnelles, microphone haut-parleur, smartwatch, assistants numériques personnels (PDAS) et autres. Le segment des smartphones et des téléphones portables représentait la plus grande part de marché car ces appareils sont largement utilisés en raison de leurs applications d’appel, de messagerie et d’appareil photo. En outre, il offre la plupart des fonctionnalités de connectivité telles que Bluetooth, Wi-Fi et LTE. Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en composite résistant au feu (FRP), composites à matrice polymère (PMC), polyesters renforcés de verre (GRP) et autres. Le segment des types de matériaux est dominé par le composite résistant au feu (FRP) car il offre une plage de température plus élevée et possède de meilleures propriétés de résistance au feu. De plus, il ne libère pas de vapeurs combustibles lors d’un incendie qui agissent comme une barrière en cas d’incendie.



Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciel et services. Le matériel est en outre sous-segmenté en caméras, capteur/gyroscope, batterie et autres. Le matériel détient la plus grande part de marché dans le segment des composants, étant donné que le matériel est la partie principale des appareils de communication mobiles antidéflagrants ; tandis que les logiciels et les services sont des éléments complémentaires au segment du matériel. De plus, le matériel nécessite un coût plus élevé que les logiciels et les services.

Sur la base de la connectivité, le marché est segmenté en Bluetooth, LTE, WiFi et NFC. Bluetooth domine le segment de la connectivité étant donné que la plupart des appareils ont une connectivité Bluetooth intégrée et qu’il peut également fonctionner sans réseau. Cependant, LTE se développe à un rythme plus élevé car cette technologie est rapidement adoptée dans les smartphones pour une meilleure connectivité Internet.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en sécurité de niveau normal, sécurité de haut niveau et sécurité de niveau extrêmement élevé. Le segment d’application est dominé par la sécurité de haut niveau, car la plupart des fabricants proposent également des dispositifs adaptés à la sécurité de haut niveau, les dispositifs de sécurité de haut niveau pouvant répondre à la plupart des situations dangereuses.

Sur la base de la zone, le marché est segmenté en zone 0, zone 1, zone 2, zone 20 & 21 et zone 22. La zone 1 détient la plus grande part de marché dans le segment de zone et devrait croître à un rythme plus élevé compte tenu des appareils fabriqués par les principaux fabricants conviennent aux situations de la zone 1. De plus, dans les situations de zone 1, les appareils de communication mobiles sont autorisés à fonctionner, ce qui peut ne pas être autorisé à utiliser dans la zone 0.

Sur la base de l’emplacement, le marché est segmenté en intérieur et extérieur. L’extérieur détient la plus grande part de marché dans le segment de l’emplacement et devrait croître à un rythme plus élevé en raison de l’apparition de situations dangereuses ou d’explosions se produisant principalement à l’extérieur compte tenu de la disponibilité abondante d’oxygène.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en pétrole et gaz, exploitation minière, fabrication et transformation, chimie et pétrochimie, raffinage, pharmaceutique, militaire et défense, énergie et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements anti-déflagrants sont:

