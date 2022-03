Entrate del mercato dei servizi per droni, fattori di crescita, tendenze, società chiave, previsioni fino al 2028

globale mercato dei servizi droni pubblicato da Reports and Data è un rapporto di ricerca completo che analizza la crescita dei ricavi a livello globale, regionale e nazionale con un’analisi approfondita delle tendenze attuali e future del settore relative a ciascun segmento e sottosegmento. Il rapporto fornisce informazioni chiave su dimensioni del mercato, quota di mercato, entrate di mercato, migliori aziende, canali di vendita e distribuzione, tendenze attuali ed emergenti e panoramica generale del settore. Il rapporto fornisce un’analisi approfondita del panorama competitivo e copre la profilazione degli attori chiave insieme ai loro portafogli di prodotti e strategie aziendali.

I principali attori del mercato menzionati nel rapporto sono Aerodyne Group, AgEagle Aerial Systems Inc., CYBERHAWK, Flirtey, MATTERNET, Phoenix Drone Services LLC, Sky Futures, Skylark Drones, Terra Drone e Zipline.

Il rapporto di ricerca è uno studio investigativo che fornisce una visione conclusiva della sfera di attività di Drone Service mediante una segmentazione approfondita del mercato in applicazioni chiave, tipi e regioni. In base al tipo, il mercato globale è stato segmentato in

Tipo Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Servizi per piattaforme di

droni Servizi MRO per

droni Servizi di formazione e istruzione per droni

Applicazione Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Fotografia aerea e telecomando Rilevamento

Acquisizione dati e analisi

Mapping e rilevamento

Modelli

Gestione e mitigazione del rischio di catastrofi

Ispezione e monitoraggio ambientale

Altro

Prospettive della soluzione (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028) L’

Enterprise

Point

offre una valutazione completa dell’ambito del mercato e della crescita dei ricavi in ​​cinque principali aree geografiche, tra cui Nord America, America Latina, Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente e Africa. Il rapporto offre anche approfondimenti sui principali driver di mercato, restrizioni, sfide, limiti e opportunità di crescita emergenti nella regione.

L’aumento dell’innovazione e dello sviluppo nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha contribuito in modo significativo alla crescita dei ricavi del mercato. Le industrie e le aziende di uso finale stanno sfruttando tecnologie avanzate e piattaforme digitali per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ad altri attori. La tecnologia dell’informazione e della comunicazione copre ampiamente i dispositivi di comunicazione, i sistemi satellitari e il software aziendale, tra gli altri. La penetrazione delle applicazioni digitali e il cambio di paradigma verso la videoconferenza e l’apprendimento a distanza, in particolare durante la pandemia di COVID-19, hanno accelerato la crescita dei ricavi del mercato. L’aumento degli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture IT avanzate ha aumentato la dipendenza delle aziende dall’industria delle TIC e ha ulteriormente contribuito alla crescita dei ricavi del mercato nel recente passato. Si prevede che l’industria delle TIC registrerà una robusta crescita dei ricavi nel periodo di previsione 2021-2028.

Punti chiave affrontati nel rapporto:

Analisi delle tendenze attuali ed emergenti che dovrebbero influenzare la crescita del mercato nel periodo di previsione

Analisi approfondita di driver e vincoli per una migliore comprensione del mercato

Analisi completa del mercato inclusi driver, restrizioni, rischi e opportunità

Raccomandazioni strategiche ai nuovi entranti e agli attori affermati per formulare decisioni aziendali informate

Panoramica del TOC del Rapporto:

Introduzione, ambito e panoramica

Opportunità, rischi e fattori trainanti

Analisi del panorama della concorrenza con vendite, ricavi e prezzo

Ampia profilazione dei principali concorrenti con i dati di vendita, i ricavi e la quota di mercato

Analisi regionale con vendite, ricavi e quota di mercato per ciascuna regione per il periodo di previsione

Analisi a livello nazionale del mercato Drone Service per tipo, applicazione e produttori

Segmentazione del mercato per tipologia

Segmentazione del mercato in base alle applicazioni

Stima storica e previsionale

E altri capitoli.

conclusione, tutti gli aspetti del mercato Drone Service sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

