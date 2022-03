Entrate del mercato automobilistico pressofuso in scala 1:18, quota regione e paese, tendenze, analisi della crescita fino al 2028

Il globale mercato automobilistico in scala 1:18 pubblicato da Reports and Data è un’analisi approfondita del mercato automobilistico in scala 1:18 e include uno studio di diversi fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla crescita del mercato. Il rapporto offre approfondimenti chiave su dati storici, tendenze di mercato attuali e future, recenti sviluppi tecnologici, concorrenti chiave e biforcazione regionale insieme a segmenti e sottosegmenti chiave. Il rapporto si sforza di presentare al lettore approfondimenti sul mercato che possono aiutarli a prendere decisioni aziendali fruttuose e piani di investimento strategici.

Lo studio offre un’analisi completa della quota di mercato, del consumo, del tasso di crescita, del tipo di prodotto e della crescita dell’applicazione. Offre inoltre una copertura completa delle alleanze strategiche come fusioni e acquisizioni, joint venture, collaborazioni, lanci di prodotti, promozioni di marchi e partnership, tra gli altri. Il rapporto presenta approfondimenti critici sui fattori chiave che contribuiscono alla crescita dei ricavi del mercato e sulle tendenze chiave che stanno rivoluzionando il settore automobilistico.

La crescente digitalizzazione, la crescente attenzione alla sicurezza dei passeggeri e alla gestione del comportamento di mobilità degli utenti e l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico nella mobilità connessa sono alcuni fattori chiave che guidano la crescita del mercato. L’aumento del reddito disponibile tra gli individui nei paesi in via di sviluppo, lo spostamento dell’attenzione sui veicoli elettrici per ridurre le emissioni di carbonio e l’aumento delle vendite di veicoli commerciali e passeggeri sono alcuni altri fattori chiave che guidano la crescita del mercato. L’integrazione di nuove tecnologie, l’attuazione di politiche di sostenibilità, l’aumento della guida autonoma e la rapida elettrificazione stanno alimentando ulteriormente la crescita dei ricavi del mercato.

Il rapporto studia ulteriormente gli ultimi sviluppi tecnologici e di prodotto delle regioni e offre informazioni chiave sulle tendenze attuali ed emergenti. Offre inoltre una copertura completa delle alleanze strategiche come fusioni e acquisizioni, joint venture, collaborazioni, lanci di prodotti, promozioni di marchi e partnership, tra gli altri. Fornisce inoltre un’analisi dettagliata delle società chiave che operano nel mercato per quanto riguarda la posizione finanziaria, il portafoglio di prodotti, i piani di espansione aziendale e la crescita dei ricavi.

I principali attori del mercato analizzati e profilati in questo studio di ricerca includono:

Alcune delle principali aziende nel mercato automobilistico globale pressofuso in scala 1:18 sono Action Performance, Round2, Bauer, Top Marques, Bburago, Biante, Classic Carlectables, CMC, Ertl, Exoto, Fast Donne, Gate, Guiloy, Hot Works, Ignition, Jada, Jadi, Kyosho, Motorhead Miniatures, Motormax, Onyx e Universal Hobbies.

Copre l’analisi regionale:

Nord America (Stati Uniti, Canada, Messico)

Europa (Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Resto d’Europa)

Asia Pacifico (India, Giappone, Cina, Corea del Sud, Australia, Resto dell’APAC)

America Latina (Cile, Brasile, Argentina, Resto dell’America Latina)

Medio Oriente e Africa (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Resto dell’area MEA)

Il rapporto fornisce dettagli sui modelli di produzione e consumo, import/export, dinamiche di domanda e offereda, tendenze e presenza di attori di spicco in ciascuna regione. Lo studio si concentrate sul tasso di crescita di ogni segmento ed è spiegato attraverso grafici dettagliati, figure, grafici e table e fornisce una valuation dei fattori chiave che influenzano la crescita di questi segmenti.

Tipo Outlook (entrate, milioni di dollari; 2018 – 2028)

plastica Modello in

steelworker

Altri

Application Outlook (entrate, milioni di dollari; 2018 – 2028)

Collezione

Auto Dealership

Altri

