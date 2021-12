Enquête professionnelle sur le marché des protéines de fusion, aperçu financier, applications émergentes et acteurs clés (GE, Abnova, Roche, Amgen) | Prévision jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des protéines de fusion :

Le marché mondial des protéines de fusion devrait croître à un TCAC de 8,95% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le gène de fusion est défini comme un type de protéine fabriqué à partir d’un gène de fusion. Ces gènes de fusion sont principalement formés en combinant deux parties différentes des gènes. Ces gènes de fusion peuvent également être développés en laboratoire en fusionnant les différentes parties des gènes des différents organismes. Ces protéines de fusion sont largement utilisées dans des applications telles que la technologie biologique, les médicaments à base de protéines chimériques et autres.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des protéines de fusion sont l’augmentation des applications de la protéine de fusion, l’augmentation de l’utilisation de la protéine de fusion pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire et l’augmentation de la demande des industries des utilisateurs finaux.

Le marché mondial des protéines de fusion est segmenté en fonction du produit et de l’application. Le marché des protéines de fusion couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du produit, le marché des protéines de fusion est segmenté en protéine de fusion d’immunoglobuline (Ig), protéine de fusion d’hormone parathyroïdienne (PTH), protéine de fusion recombinante de cytokines et autres.

Sur la base de l’application, le marché des protéines de fusion est segmenté en médicaments à base de protéines chimériques, technologie biologique et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des protéines de fusion en raison de l’augmentation de l’efficacité de la thérapie par protéines de fusion Fc et du taux d’adoption des protéines de fusion Fc avancées dans cette région. L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine sont les régions attendues en termes de croissance du marché des protéines de fusion en raison de l’augmentation de l’utilisation des protéines de fusion pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire et de l’augmentation de la demande des industries des utilisateurs finaux dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des protéines de fusion : Abnova Corporation, Novus Biologicals, OriGene Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., PeproTech, Inc., ProSpec-Tany TechnoGene Ltd, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Absolute Antibody. , Amgen Inc., Creative BioMart., BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., Profacgen, ACROBiosystem, General Electric , Shanghai TheraMabs Bio-Technology Co., Ltd, PhaseBio Pharmaceuticals, Inc et Sotio et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Principaux points saillants de TOC : marché mondial des protéines de fusion

1 Aperçu du marché mondial des protéines de fusion

2 compétitions mondiales du marché des protéines de fusion par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) mondiaux de protéines de fusion par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en protéines de fusion (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de protéines de fusion, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des protéines de fusion par application

7 profils/analyses de fabricants mondiaux de protéines de fusion

8 Analyse des coûts de fabrication des protéines de fusion

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial des protéines de fusion (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

