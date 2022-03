Enquête auprès des professionnels du marché de l’immunothérapie contre le cancer, aperçu financier, applications émergentes et acteurs clés (Roche, Pfizer, Eli Lilly, Bayer) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer:

L’étude de marché du rapport d’étude de marché sur l’immunothérapie contre le cancer aide à minimiser les risques d’incertitudes et aide à prendre des décisions judicieuses. Le rapport de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Des recherches approfondies sont également menées, qui impliquent des entretiens primaires exhaustifs avec des clients clés, comprenant leurs préférences et leurs besoins non satisfaits. Le document de marché comprend toutes les parts de marché et les approches des principaux acteurs du marché. Une analyse de recherche internationale sur le marché de l’immunothérapie contre le cancer met clairement l’accent sur un vaste marché.

Selon le rapport marketing mondial sur l’immunothérapie contre le cancer, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Le document de marché présente également le paysage des fournisseurs et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs opérant sur le marché. Le document de marché met en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans le secteur de la santé par les principaux acteurs. Le rapport sur le marché de l’immunothérapie contre le cancer contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent.

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer croît à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’étude de marché, l’immunothérapie anticancéreuse est un type de traitement largement utilisé dans le traitement de divers cancers tels que le cancer du poumon et le cancer de la peau en stimulant ou en améliorant artificiellement le système immunitaire du patient.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer sont la prévalence élevée du cancer du rein, un portefeuille de médicaments riche et prometteur, un taux de diagnostic élevé et une population gériatrique vulnérable. De plus, les lancements de médicaments chaque année et les avancées dans les secteurs ou industries pharmaceutiques et biotechnologiques sont quelques-uns des facteurs d’impact qui stimulent la croissance du marché.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord représente une part de marché élevée pour le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer en raison du cadre réglementaire établi, de la forte demande de traitements spécifiques aux maladies, de l’augmentation de l’adoption de technologies plus récentes, de la présence d’une infrastructure de soins de santé raffinée et d’un niveau de sensibilisation accru des patients ainsi que d’une prévalence élevée de cancer. L’Europe est considérée comme le deuxième segment régional en croissance en raison de la présence d’acteurs mondiaux commercialisés dans cette région et de l’augmentation de la population. L’APAC est en tête du marché en raison de l’augmentation du nombre de fabricants de génériques dans cette région ainsi que de l’augmentation du revenu disponible.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer :

1 F. Hoffmann-La Roche SA

2 Novartis SA

3 Pfizer Inc.

4 Eli Lilly et compagnie

5 Société Bristol-Myers Squibb

6 Sun Pharmaceutical Industries Ltd

7 Bayer SA

8 Fresenius Kabi AG

9 Laboratoires du Dr Reddy’s Ltd

10 Bausch Santé

11 LUPIN

12 AstraZeneca

13 Teva Pharmaceutical Industries Ltd

14 Mylan SA

15 Hikma Pharmaceutical Plc

16 Apotex inc.

17 Immunomédics Inc

18 Amneal Pharmaceutical Inc.

19 Merck & Co., Inc.

20 exploitations d’Aspen

Segmentation globale du marché Immunothérapie contre le cancer :

Segmentation des indications :

1 Cancer du poumon

2 Cancer colorectal

3 Mélanome

4 Cancer de la prostate

5 Cancer de la tête et du cou

6 Cancer du sein

7 Autres

Segmentation des classes de médicaments :

1 Anticorps monoclonaux

2 Vaccins anticancéreux

3 Inhibiteurs de point de contrôle

4 Immunomodulateurs

5 Autres

Segmentation de la voie d’administration :

1 Orale

2 Parentérale

3 Autres

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Hôpitaux

2 Soins à domicile

3 Centres spécialisés

4 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de l’immunothérapie contre le cancer comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’immunothérapie contre le cancer, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de l’immunothérapie contre le cancer, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer par régions

5 Analyse du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer par type

6 Analyse du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer par applications

7 Analyse du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

