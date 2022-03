Enquête auprès des professionnels du marché de l’alimentation électrique médicale, aperçu financier, applications émergentes et acteurs clés (FSP GROUP USA, Delta Electronics, CUI) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de l’alimentation médicale:

Le marché mondial des alimentations médicales devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les alimentations électriques sont définies comme l’équipement électrique, qui modifie la forme d’une source d’alimentation en une forme recherchée pour confirmer la compatibilité avec l’équipement utilisé.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des alimentations médicales sont l’augmentation du contrôle numérique et des alimentations médicales sans ventilateur, l’augmentation de la pénétration du marché des dispositifs médicaux portables et intégrés et l’augmentation de l’acceptation de la maison. – utiliser des produits de santé.

Segmentation globale du marché Alimentation médicale :

Basé sur le type de convertisseur, le marché de l’alimentation médicale est segmenté en alimentation AC-DC, alimentation DC-DC.

Sur la base de l’architecture, le marché des alimentations médicales est segmenté en alimentations fermées, alimentations à cadre ouvert, alimentations externes, alimentations en U, alimentations configurables, alimentations encapsulées.

Sur la base de l’application, le marché de l’alimentation électrique médicale est segmenté en système d’imagerie diagnostique, usage médical à domicile et équipement médical portable, équipement de surveillance des patients, dispositifs médicaux implantables, autres dispositifs médicaux, équipement chirurgical, équipement dentaire.

Sur la base du type de fabrication, le marché des alimentations médicales est segmenté en alimentation standard, alimentation personnalisée, alimentation CF.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’alimentation électrique médicale est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques, centres de soins de longue durée, centres de diagnostic, centres de réadaptation, soins à domicile.

Analyse géographique, APAC domine le marché de l’alimentation médicale en raison du scénario de remboursement approprié. Cette région devrait également observer une croissance importante du marché de l’alimentation électrique médicale en raison de la présence d’acteurs clés majeurs. De plus, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement devrait encore propulser la croissance du marché de l’alimentation médicale dans la région dans les années à venir.

Principaux acteurs mondiaux :

FSP GROUP USA

Industries énergétiques avancées inc.

Spellman High Voltage Electronics Corporation.

Delta Électronique Inc.

CUI inc.

Alimentations et filtres EMI Astrodyne TDI.

MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co. Ltd.

Dongguan Shilong Fuhua Electronics Co. Ltd

Power Partners Inc.

COSEL ASIA LTD.

EOS POWER INDIA Pvt. Ltd.

CINCON ÉLECTRONIQUE Corporation

Artésyn.

GROUPE FSP

Puissance XP

Industries du mur

TDK-Lambda

Acal BFi société anonyme

MEAN WELL Enterprises Co. Ltd.

GlobTek Inc.

Pouvoir trouvé

