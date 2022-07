Énorme demande du marché des équipements de photopolymérisation dentaire au cours de la période 2022-2029 | Le marché augmentera à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Une lampe à polymériser est principalement utilisée pour la polymérisation de matériaux à base de résine photopolymérisable. Dans l’industrie dentaire, la lampe à polymériser fait partie intégrante de l’équipement dentaire utilisé pour la polymérisation des composites avec de la résine photopolymérisable. Les lampes à polymériser dentaires font partie intégrante de toutes les procédures/spécialités dentaires. Presque tous les adhésifs dentaires et composites de résine utilisent l’énergie lumineuse pour la polymérisation qui détermine le succès clinique à long terme d’une procédure. Les maladies infectieuses dentaires sont généralement appelées caries dentaires, caries dentaires ou caries dentaires, qui sont des maladies bucco-dentaires courantes. Ceux-ci conduisent à la déminéralisation de la substance organique dans la dent. L’incidence des caries dentaires chez les adultes et les enfants a progressivement augmenté à l’échelle mondiale. Habituellement, les dentistes nettoient la dent cariée en utilisant des traitements courants, comme les couronnes, les canaux radiculaires, les obturations et l’extraction. Cela devrait stimuler le marché.

Marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaireLe rapport fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. L’évolutivité et l’expansion commerciale des unités de vente au détail dans les pays en développement de diverses régions et le partenariat avec des fournisseurs pour une distribution sûre de machines et de médicaments sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 431 200,99 mille USD d’ici 2029 contre 247 656,62 mille USD en 2021.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de photopolymérisation dentaire sont Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Ivoclar Vivadent, 3M, Kerr Corporation, Dentsply Sirona, Systems Integration Ltd / SI Creative, ACTEON, A-dec Inc., Belmont, J MORITA CORP., KaVo Dental, VOCO GmbH, Pelton & Crane, Ultradent Products Inc., SCHEU DENTAL GmbH, POLAROID, Talleres Mestraitua, SL MESTRA, DÜRR DENTAL SE, Rolence Enterprise Inc., DENTAMERICA INC., Mectron spa, Groupe COLTENE , SDI Limited, Kulzer GmbH, DENTMATE, AMD Lasers, Inc., Spring Health Products, KinderDent GmbH, DentLight Inc., APOZA ENTERPRISE CO., LTD., Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., Beyes, Gnatus Medical-Dental Equipements. , Tangshan UMG Medical Instrument Co., Ltd., BAInternational Ltd., entre autres.

Portée du marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaire

Le marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaire est segmenté en type, produit et utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Cône

Lampe à polymériser dentaire QUARTZ-TUNGSTÈNE-HALOGÈNE (QTH)

(LED) Lampe à polymériser dentaire à diode électroluminescente

Électrode en nitrure de gallium

Électrode en carbure de silicium

Lampes à polymériser dentaires à arc plasma

Laser à l’argon

Sur la base du type, le marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaire est segmenté en lampe à polymériser dentaire à quartz-tungstène-halogène (QTH), lampe à polymériser dentaire à diode électroluminescente (LED), lampes à polymériser dentaires Plasma ARC, lasers à argon

Produit

Systèmes

Accessoires

Sur la base du produit, le marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaire est segmenté en systèmes, accessoires.

Utilisateur final

Cliniques dentaires

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial des équipements de photopolymérisation dentaire est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et cliniques spécialisées.

Analyse régionale / aperçu du marché des équipements de photopolymérisation dentaire

Le marché des équipements de photopolymérisation dentaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Le marché des équipements de photopolymérisation dentaire comprend les pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Belgique, Turquie et reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord est la principale région dominante du marché en raison de la prévalence croissante des troubles dentaires parmi la population de ces pays. Et ils dominent le marché des équipements de photopolymérisation dentaire en termes de part de marché et de revenus du marché et continueront de développer leur domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte population gériatrique dans les régions et au développement rapide de la recherche qui stimule le marché

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

