Engrais azoté Taille du marché, principaux pays, entreprises, consommation, moteurs, tendances, revenus, défis et prévisions 2029

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des engrais azotés prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

L’engrais azoté est l’un des types d’engrais les plus répandus, fabriqué à partir de composés azotés (N) et utilisé comme complément dans le secteur agricole pour augmenter le rendement des cultures. Ils sont couramment utilisés dans le sol, la fertirrigation, les applications foliaires et autres. L’Amérique du Nord domine le marché des nématicides en raison des lancements de nouveaux produits qui répondraient aux attaques de nématodes sur les grandes cultures. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation du nombre de produits nématicides dans la région.

Paysage concurrentiel avec des acteurs clés :

Nutrien Ltd., Bunge Limited, Yara, Nutrien Ltd, PJSC Togliattiazot, Coromandel International Limited, EuroChem Group, CF Industries Holdings, Inc., Sinofert, CVR Partners LP, Koch Industries et Potash Corp. of Saskatchewan Inc., entre autres.

Étendue du marché mondial des engrais azotés et taille du marché

Le marché des engrais azotés est segmenté en fonction du type de produit, de la forme, du type de culture et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des engrais azotés est segmenté en urée, nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium, nitrate d’ammonium calcique (CAN) et autres.

Sur la base de la forme, le marché des engrais azotés est segmenté en sec, liquide et autres.

Sur la base du type de culture, le marché des engrais azotés est segmenté en céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres.

Sur la base de l’application, le marché des engrais azotés est segmenté en sol, foliaire, fertirrigation et autres.

Régions et pays clés étudiés sur ces marchés mondiaux des Engrais azotés :

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni et reste du monde)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Objectifs de recherche

Percevoir les forces de pivotement et d’entrave les plus influentes sur le marché mondial des engrais azotés et son empreinte sur le marché international.

Découvrez les politiques de marché approuvées par les organisations respectives au pouvoir.

Comprendre la structure du marché mondial des engrais azotés en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial des engrais azotés, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la consommation du marché mondial des engrais azotés, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Analyser le Engrais azoté en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

