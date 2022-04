énergie distribuée , taille, tendances émergentes, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie et rapport sur les prévisions 2028

des automobiles 2021-2028 . L’étude de recherche met en lumière les principales opportunités de croissance et les tendances du marché ainsi que d’autres dynamiques vitales du marché, y compris les moteurs et les contraintes de la croissance de l’industrie. Avec ce rapport, les acheteurs potentiels peuvent être sûrs de devenir capables de s’adapter aux changements de l’industrie du système de reconnaissance des gestes automobiles.

Le système de reconnaissance des gestes automobiles (AGRS) est un dispositif automobile intégré qui interprète les commandes humaines sous la forme de mouvements ou de gestes de la main. Ces systèmes sont disponibles dans des interfaces utilisateur tactiles et sans contact, et ils utilisent des entrées pour faire fonctionner d’autres appareils électroniques automobiles afin de réduire la distraction du conducteur pendant la conduite et ainsi augmenter sa sécurité et son confort. Ces systèmes sont généralement utilisés pour les appareils multimédias, d’infodivertissement et de navigation embarqués.

Quelques points saillants du rapport :

Parmi les segments de types de composants, le segment des systèmes sans contact a acquis la plus grande part de revenus sur le marché mondial des systèmes de reconnaissance des gestes automobiles (AGRS) en 2020. La demande croissante d’AGRS sans contact pour une expérience de conduite de niveau supérieur et des avancées technologiques significatives dans les écrans sans contact tels que ToF les imageurs (à temps de vol) et les capteurs performants sont parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance de ce segment.

Sur la base des applications, le segment multimédia/infodivertissement/navigation devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de certains facteurs favorables. La demande croissante de voitures de luxe avec des systèmes d’infodivertissement et multimédias intégrés haut de gamme, l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs – principalement dans les pays en développement du monde – et le besoin croissant d’une expérience de conduite plus sûre et plus confortable sont les principaux facteurs de croissance de ce segment. .

L’Europe était le premier marché régional du système de reconnaissance des gestes automobiles (AGRS) en 2020, avec la croissance des revenus la plus rapide. Les facteurs contribuant à la croissance des revenus de ce marché régional sont le revenu par habitant élevé, l’augmentation des ventes de voitures de luxe et autonomes, l’intégration rapide des systèmes de reconnaissance des gestes automobiles dans les véhicules et les réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité automobile. Un autre facteur majeur de la croissance du marché européen est la présence de certains des principaux acteurs du secteur, notamment Continental AG, SoftKinetic, NXP Semiconductors NV et Cognitec Systems dans la région.

Le marché Asie-Pacifique du système de reconnaissance des gestes automobiles (AGRS) devrait enregistrer un TCAC robuste au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l’augmentation du nombre d’accidents de voiture et d’accidents de la route, l’augmentation des problèmes de sécurité routière et l’adoption rapide de la technologie de reconnaissance des gestes. dans l’industrie automobile.

Certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial du système de reconnaissance des gestes automobiles (AGRS) comprennent Continental AG, Harman International Industries, SoftKinetic, Synaptics, uSens Inc., Visteon Corporation, NXP Semiconductors NV, Samsung Electronics Co. Ltd., Sony Corporation, Omek Interactive Ltd., Qualcomm Technologies Inc., Cipia Vision Ltd. (anciennement Eyesight Technologies), Cognitec Systems et Neonode Inc.

En mars 2020, la célèbre société allemande Elmos Semiconductor AG a signé un accord de coopération avec le géant de l’électronique grand public Samsung Electronics pour la fabrication de circuits intégrés (CI) automobiles dans les installations de production ultramodernes de Samsung. Avec cet accord, Elmos cherchait à renforcer sa stratégie de fabrication Fablite et à développer des technologies automobiles de pointe. Elmos est spécialisé dans les semi-conducteurs et les capteurs pour les contrôles de sécurité automobile.

En outre, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue de du producteur et une autre de celle du consommateur. Il propose également des recommandations précieuses pour les acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes de reconnaissance des gestes automobiles. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes de reconnaissance des gestes automobiles.

Segmentation :

perspectives du type d’authentification (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Reconnaissance faciale

Reconnaissance des mains/empreintes digitales/jambes

Vision/reconnaissance de l’iris

Autres

perspectives de type de composant (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Systèmes tactiles

de systèmes sans contact

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Multimédia/Infodivertissement/Navigation

Systèmes d’éclairage

des portes et des fenêtres, etc.

) fermeture /

Autres

changementa été classé sur la base de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Système de reconnaissance des gestes automobiles dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Avantages de l’achat du rapport sur le marché mondial du système de reconnaissance des gestes automobiles:

Expertise inimitable: les analystes fourniront des informations approfondies sur les rapports.

Assistance aux analystes : résolvez votre requête auprès de notre équipe avant et après l’achat du rapport.

Recommandations stratégiques : Le rapport est utile pour les start-ups et les nouveaux entrants car il fournit une analyse complète et des recommandations sur la base d’une analyse qualitative et quantitative.

Satisfaction du client : Notre équipe répondra à tous vos besoins de recherche et personnalisera le rapport.

Qualité assurée : Nous nous concentrons sur la qualité et l’exactitude du rapport.

Enfin, tous les aspects du marché Système de reconnaissance des gestes automobiles sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

