Endpoint Detection and Response (EDR) Solutions Taille du marché, opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus, avec un TCAC de 24,9 %, pour 2020-2028

La croissance du marché est régie par divers facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des violations de données dans diverses entreprises

Le marché des solutions de détection et de réponse aux points finaux (EDR) devrait atteindre 11,22 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data.

Les solutions de sécurité des terminaux émergent en raison de l’évolution du taux d’attaquants et de menaces auxquels sont confrontées diverses entreprises. Les fournisseurs de sécurité des terminaux devraient mettre en œuvre des solutions pour les techniques d’attaque avancées. Les systèmes de sécurité d’entreprise doivent être mis à jour avec les développements des produits de sécurité des terminaux, les fournisseurs pour atténuer les menaces auxquelles ils pourraient être confrontés à l’avenir.

Cela peut être principalement associé à l’émergence croissante des progrès technologiques de l’IoT, qui devraient encore accélérer la croissance du marché à l’échelle mondiale. EDR (Endpoint Detection and Response) est une technologie de cybersécurité qui met l’accent sur la nécessité d’une surveillance constante et fournit des solutions pour les menaces avancées. Une énorme opportunité de croissance attend le marché car il s’agit d’une technologie émergente. La surveillance continue et l’identification des menaces sont favorisées par l’application d’outils analytiques.

De nombreuses organisations utilisent encore des solutions antivirus (AV) conventionnelles pour l’approche de la sécurité des terminaux, mais la plupart des entreprises se tournent vers des solutions modernes et plus avancées, mieux adaptées pour gérer les menaces avancées en constante augmentation.

La région Amérique du Nord devrait dominer le marché avec la plus grande part de 26,3% en 2020 en raison du taux de numérisation croissant, de l’adoption de solutions de sécurité à grande échelle et de politiques gouvernementales strictes.

Cybereason Inc., Crowdstrike Inc., Deep Instinct Ltd, Digital Guardian, FireEye Inc., Carbon Black Inc., OpenText Corporation, McAfee Inc., EMC Corporation, Fidelis Cybersecurity, Trend Micro Inc., Cybereason Inc., Intel Corporation, Digital Guardian Inc., Guidance Software, Inc.

principales conclusions du rapport suggèrent que

le marché des solutions de détection et de réponse aux points finaux (EDR) devrait atteindre 11,22 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision.

L’adoption de la détection des solutions Endpoint Detection and Response (EDR) augmente pour sécuriser les sites Web, les applications mobiles et les API.

Le segment des services devrait croître au taux plus élevé de 25,3 % au cours de la période de prévision.

Basé sur le déploiement, le marché est segmenté comme sur site, hybride et géré.

Le segment des types d’appareils mobiles devrait croître au taux le plus élevé de 25,1 % au cours de la période de prévision.

Le segment des utilisateurs finaux de la santé représente la plus grande part de 39,3 % en 2020.

Récemment, le plus grand incident de violation de données a été observé dans le segment de la santé.

L’APAC devrait être le marché à la croissance la plus rapide avec le taux le plus élevé de 25,4 % au cours de la période de prévision.

Les moteurs de la croissance de cette région sont la présence d’acteurs clés, des politiques de remboursement favorables et l’utilisation croissante de la technologie dans les pays émergents comme l’Inde, la Chine et le Japon, ainsi que plusieurs initiatives initiées par le gouvernement.

Divers acteurs travaillent à l’amélioration des fonctionnalités des solutions EDR pour atténuer les menaces de sécurité avancées et les violations de données.

Solar Winds a annoncé l’extension de son accord de sécurité avec Solar Winds Endpoint Detection and Response en mai 2019, via son alliance avec Sentinel One. Il est destiné à aider les MSP à prévenir, détecter et répondre aux menaces les plus récentes sur les terminaux clients avec l’IA comportementale enregistrée.

Aux fins de cette étude, Reports et les données ont segmenté le marché sur la base de l’offre, du mode de déploiement, du type, de la taille de l’organisation, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives de l’offre (revenus, millions USD ; 2020-2028)

solution

des services de

(revenus, millions USD ; 2020- 2028)

sur site

hybride

géré

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028) Postes

travail

Appareils mobiles

Serveurs

Terminaux de point de vente

Taille de l’organisation Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives de l’utilisateur final ( Chiffre d’affaires, en millions USD ; 2020-2028)

Santé

BFSI

IT and Telecom

Manufacturing

Retail

Regional Outlook (Revenu, USD Billion ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

EDR

marché des solutions

Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d'avenir.

