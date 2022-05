Encuesta de profesionales del mercado de logística farmacéutica, descripción general financiera, aplicaciones emergentes y principales actores clave (Agility, Air Canada, CEVA, FedEx) | Previsión para 2029

Descripción general del mercado Logística farmacéutica global:

El informe de mercado Logística farmacéutica a gran escala arroja luz sobre cada región, el tamaño del mercado en términos de (USD Mn) para cada segmento individual y su subsegmento para el período de 2022 a 2029, considerando los factores de situación macro y micro. El documento ofrece una breve introducción a la perspectiva del informe de investigación, el TOC, la lista de tablas y figuras, una perspectiva de los actores clave del mercado y comprende regiones clave. Además, el amplio informe de mercado Logística farmacéutica ayuda al fabricante a descubrir la efectividad de los canales de distribución existentes, los programas publicitarios o los medios, los métodos de venta y la mejor manera de distribuir los productos a los consumidores finales.

Un resumen extenso del mercado Logística farmacéutica comprende un mercado destacado que incluye varios líderes importantes del mercado en el informe. El informe de logística farmacéutica proporciona pautas sobre la planificación de los esfuerzos de publicidad y promoción de ventas. El documento comercial requiere un análisis en profundidad relacionado con el producto fabricado por los proveedores que se combina con el rango de aplicación del producto. La sección de panorama competitivo del informe brinda una visión clara del análisis de participación de mercado de los actores clave de la industria. El informe de mercado Logística farmacéutica consiste en un análisis del atractivo del mercado, en el que cada segmento se compara en función del tamaño del mercado, la tasa de crecimiento y el atractivo general.

Se espera que el Mercado Global de Logística Farmacéutica alcance USD 110.84 mil millones para 2029 y se espera que crezca a una CAGR de 6.52% en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Según el análisis del informe de mercado, la logística farmacéutica es una rama específica de los servicios de logística en la que los proveedores de servicios se centran en proporcionar almacenamiento, transporte, manipulación adecuada y entrega de productos farmacéuticos desde el lugar de fabricación hasta el lugar deseado. La logística farmacéutica necesita que los servicios sean seleccionados de acuerdo con las regulaciones de los productos proporcionados por las autoridades.

Algunos de los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del mercado global de logística farmacéutica son el rápido cambio en la inclinación hacia los medicamentos biológicos, la alta demanda de medicamentos de venta libre (OTC) y el rápido crecimiento en la importancia de la asistencia rápida en el sector de la salud. y diversas iniciativas gubernamentales.

El mercado global de logística farmacéutica está segmentado según el tipo, el componente, el procedimiento y la aplicación. El mercado de logística farmacéutica cubre una estimación de mercado de segmento distintivo, tanto de volumen como de valor, y también cubre datos de clientes de diversas empresas, lo cual es imperativo para los creadores.

Según el tipo, el mercado de logística farmacéutica se segmenta en logística de cadena de frío y logística sin cadena de frío.

Sobre la base de Component, el mercado de logística farmacéutica se segmenta en componentes de almacenamiento, transporte y monitoreo.

Con base en el Procedimiento, el mercado de la logística farmacéutica se segmenta en sistemas de recolección, almacenamiento, recuperación y sistemas de manipulación.

Según la aplicación, el mercado de logística farmacéutica se segmenta en productos farmacéuticos químicos, biofarmacéuticos y farmacéuticos especializados.

En términos de análisis geográfico, la región de América del Norte lidera el mercado de logística farmacéutica debido a la fuerte presencia de un gran número de importantes participantes de la industria. Se espera que Asia-Pacífico se expanda a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 debido al rápido crecimiento económico en países emergentes como China e India, así como al aumento en la demanda de medicamentos debido a la creciente población geriátrica. .

Clave líder principal en el mercado global de logística farmacéutica de los jugadores : Agility, Air Canada, PCI Pharma Services, Continental Cargo OÜ, CEVA Logistics, FedEx, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, LifeConEx, AGRO Merchants Group, United Parcel Service of America, Inc., DSV, VersaCold Logistics Services, AmerisourceBergen Corporation, Kuehne+Nagel, YUSEN LOGISTICS CO, LTD., Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd., SF Express, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., CH Robinson Worldwide, Inc., MARKEN y otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: Logística farmacéutica El informe de mercado está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de Logística farmacéutica en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que cubre: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur

