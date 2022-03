en spirale Vente du marché des membranes en spirale, acteurs clés, DROT, analyse et prévisions jusqu’en 2028

La demande croissante de membranes en spirale dans l’industrie chimique et pétrochimique en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs et de la croissance de la population et de l’urbanisation propulse la croissance du marché.

Le marché mondial des membranes en spirale devrait atteindre 12,77 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Ces tissus sont des matériaux uniques qui sont utilisés dans l’industrie du traitement de l’eau et des eaux usées, de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la biotechnologie à des fins diverses telles que la filtration de produits chimiques, de toxines et bien d’autres.

Le rapport mondial sur le marché des membranes en spirale est un document de recherche qualitative et quantitative qui offre des informations vitales sur le marché des membranes en spirale qui permettent aux entreprises et aux investisseurs d’acquérir un avantage concurrentiel sur les autres concurrents. Les rapports fournissent une évaluation approfondie des principales entreprises du marché ainsi qu’une analyse SWOT.

Le marché de ces membranes est influencé par l’essor des industries en raison de l’urbanisation. L’utilisation croissante de telles membranes, en raison de la prise de conscience croissante du traitement des eaux usées avec la demande de séparation sélective afin d’obtenir une eau de meilleure qualité, agit comme un facteur moteur pour ce marché. Les réglementations environnementales strictes imposées par les gouvernements des pays en développement ont propulsé la croissance du marché de ces membranes. Les dépenses élevées associées à la production de telles membranes constituent l’une des contraintes majeures.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent conjointement des opportunités de croissance du marché tandis que des facteurs tels que les effets critiques de la fabrication de membranes ajoutent des limites au marché. Cependant, chaque élément aurait un impact spécifique sur le marché au cours de la période de prévision. L’évolution constante du marché des membranes à usage industriel grâce à des efforts d’innovation a amélioré l’efficacité des membranes en spirale.

Dans la région Asie-Pacifique, en raison de l’augmentation soudaine de la population et de l’urbanisation rapide, le marché de ces membranes se propulse à un rythme rapide. La croissance économique dans des pays comme la Chine et le Japon en raison de conditions politiques, sociales et économiques favorables aide le marché à se développer. Les industries chimiques et pétrochimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques de la région APAC utilisent ces membranes à des fins de filtration. La Chine est le plus grand fabricant et consommateur de ces tissus.

Principaux participants Toray Industries, Inc., DowDuPont Inc., Hydranautics, SUEZ Water Technologies and Solutions, LG Water Solutions Koch Membrane Systems, Duraflow LLC, Pall Corporation, Pentair plc et Lanxess, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les industries du traitement de l’eau et des eaux usées détenaient la plus grande part de marché de 34,3%% en 2018. En raison de la croissance de l’économie et le déplacement de la population des pays développés vers les zones urbaines. Avec une population et une urbanisation croissantes, la demande en eau propre augmente également, ce qui profite à la croissance du marché de ces membranes.

Le segment de l’osmose inverse devrait connaître le TCAC le plus élevé de 10,7 % au cours de la période de prévision. Ce segment est en hausse car cette technologie est financièrement efficace, avancée et sûre, par rapport aux autres. Cette technologie est utilisée à la fois pour le traitement des eaux usées industrielles et municipales.

Le segment de type polymère polyamide détenait la plus grande part de marché de 44,8% en 2018. La Chine est devenue le plus grand consommateur de ce segment en raison de la croissance constante de l’alimentation et des boissons, et les industries textiles ainsi que l’industrie chimique dans cette région en raison de la urbanisation et industrialisation croissantes. La Chine est devenue un leader mondial de la production et de la consommation de produits membranaires en raison de sa main-d’œuvre à faible coût et de l’augmentation de l’urbanisation avec une économie en expansion par rapport à d’autres pays.

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché de 28,4 % en 2018. Des pays comme l’Inde, la Chine, Taïwan, l’Indonésie et le Japon rattrapent rapidement la croissance du marché des membranes en spirale. Les pays de cette région ont pris diverses mesures en faveur du projet de traitement de l’eau et des déchets, qui propulse la croissance du marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des membranes en spirale sur la base du type de polymère, de la technologie, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives de la technologie (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Nanofiltration

Ultrafiltration

Osmose inverse

Microfiltration

Type de polymère Outlook (Volume, kilotonnes ; Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Polyamide

PES

Fluoropolymères

des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

chimiques et traitement de l’eau et des eaux

Produits

&

Perspectives

usées Biotechnologie

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

