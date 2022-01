En détail, le marché européen des hélicoptères avec sa taille de marché, sa structure de coûts et ses principaux acteurs tels que Airbus S.A.S., Bell Textron Inc., Boeing, Enstrom Helicopter Corp., Kaman Corporation

Selon les informations sur le marché des entreprises, le rapport 2028 sur le marché des hélicoptères en Europe, examine divers facteurs qui stimulent ou restreignent le marché, ce qui aidera le marché futur à se développer avec un cagr prometteur. Les rapports d’études de marché d’Europe Helicopters proposent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché Europe Helicopters en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

L’étude de marché d’Europe Helicopters a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche a impliqué l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, et les risques de marché, les opportunités, les obstacles du marché , et les défis.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché européen des hélicoptères sont Airbus S.A.S., Bell Textron Inc., Boeing, Enstrom Helicopter Corp., Kaman Corporation, Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, MD Helicopters Inc., and Russian Helicopters

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport sur le marché des hélicoptères en Europe.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de covid-19, l’impact de la pandémie de covid-19 sur le marché régional Europe Hélicoptères est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Europe Helicopters est analysée et décrite dans le rapport.

Le rapport examine différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché Europe Helicopters ; il propose également un examen du marché régional. Pour rendre le rapport plus puissant et plus facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. De plus, il dispose de différentes politiques et plans de développement qui sont présentés de manière synthétique. Il analyse les barrières techniques, d’autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

La portée du rapport :

Le marché européen des hélicoptères devrait passer de 10 443,48 millions de dollars US en 2021 à 16 383,49 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,6% de 2021 à 2028. Le développement croissant des hélicoptères sans pilote et l’utilisation de matériaux et de technologies de pointe accéléreront la croissance du marché. Les hélicoptères sans pilote sont destinés à soutenir à la fois des missions civiles et de sécurité. Ils sont également capables de livrer du fret dans des zones difficiles d’accès sans aérodromes. L’ILX-27 est un hélicoptère sans pilote développé par l’Institut de l’aviation de Varsovie et l’Institut de technologie de l’armée de l’air (AFIT) – organisation scientifique et de recherche polonaise. Il a été dévoilé pour la première fois en 2012. Alpin est un autre hélicoptère sans pilote à longue portée développé conjointement par UAVOS et TITRA, une société d’ingénierie turque. Outre le développement des hélicoptères sans pilote, il existe encore une autre tendance clé sur le marché. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) utilisent de plus en plus des pièces produites avec un matériau composite plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC). Ce matériau est principalement utilisé car il offre une résistance constante à diverses parties des hélicoptères, leur offrant une résistance à la corrosion plus élevée et réduisant leur poids. Les équipementiers qui utilisent des matériaux CFRP incluent Airbus S.A.S et Boeing Corporation. En outre, les équipementiers utilisent de manière significative l’intelligence artificielle pour améliorer la production d’avions et renforcer la sécurité des avions. Par exemple, Boeing Corporation a développé des algorithmes d’apprentissage automatique pour concevoir des avions et automatiser les opérations d’usine.

