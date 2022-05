El mercado de pruebas prenatales no invasivas está aprovechando nuevas oportunidades de los principales jugadores clave (Illumina, PerkinElmer, Agilent) | Previsión para 2029

Descripción general del mercado global Pruebas prenatales no invasivas:

Se espera que el mercado global de pruebas prenatales no invasivas alcance los USD 11,26 mil millones para 2029, creciendo a una tasa compuesta anual de 15,57 % en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Según un estudio de investigación de mercado, la prueba prenatal no invasiva es un análisis de sangre basado en el ADN que se realiza especialmente para verificar el riesgo de anomalías genéticas en el feto. Esto se realiza especialmente para comprobar las posibilidades de síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, entre otros.

Algunos de los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del mercado mundial de pruebas prenatales no invasivas son la creciente demanda de técnicas no invasivas, el aumento del riesgo asociado con las anomalías cromosómicas, la política de reembolso favorable para NIPT, el aumento de la conciencia sobre NIPT, el avance en el nuevos tratamientos médicos y asequibilidad y accesibilidad de la prueba.

El mercado global de Pruebas prenatales no invasivas está segmentado según los productos y servicios, el método, la aplicación, el usuario final, el tipo de prueba y la tecnología.

Según los productos y servicios, el mercado global de pruebas prenatales no invasivas se segmenta en productos y servicios.

Basado en el Método, el mercado de pruebas prenatales no invasivas se divide en detección por ultrasonido, prueba de detección bioquímica y ADN libre de células en pruebas de plasma materno.

Según el segmento de aplicación del mercado de pruebas prenatales no invasivas, se divide en trisomía, síndrome de microdeleción y otros

Basado en el segmento de usuarios finales del mercado de pruebas prenatales no invasivas se segmenta en laboratorios de diagnóstico y hospitales

Basado en el tipo de prueba, el mercado de pruebas prenatales no invasivas se divide en Materni21, armonía, panorama, verificar, NIFTY y otros

En términos de análisis geográfico, se espera que América del Norte tenga el mercado más grande para el mercado de pruebas prenatales no invasivas en el período de pronóstico de 2020 a 2029, mientras que se espera que APAC tenga la CAGR más alta debido a la mejora en la infraestructura de atención médica y al aumento de la conciencia. programas para NIPT.

Objetivos del mercado global Pruebas prenatales no invasivas:

1 Proporcionar informacion detallada sobre los factores clave (impulsores, restricciones, oportunidades y desafios especificos de la industria) que influyen en el crecimiento del mercado Pruebas prenatales no invasivas

2 Analizar y pronosticar el tamaño del mercado Pruebas prenatales no invasivas, en términos de valor y volumen.

3 Analizar oportunidades en el mercado Pruebas prenatales no invasivas para las partes interesadas y proporcionar un panorama competitivo del mercado

4 Para definir, segmentar y estimar el mercado Pruebas prenatales no invasivas según el tipo de depósito y la industria de uso final

5 Para perfilar estratégicamente a los jugadores clave y analizar exhaustivamente sus cuotas de mercado y competencias básicas

6 Analizar estratégicamente los micromercados con respecto a las tendencias de crecimiento individual, las perspectivas y la contribución al mercado total

7 Pronosticar el tamaño de los segmentos de mercado, en términos de valor, con respecto a las principales regiones, a saber, Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

8 Para rastrear y analizar desarrollos competitivos, como desarrollos de nuevos productos, adquisiciones, expansiones, asociaciones y colaboraciones en el mercado Pruebas prenatales no invasivas

Los principales fabricantes clave son : Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Agilent Technologies, Inc., BGI, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Natera Inc., YOURGENE HEALTH., Quest Diagnostics Incorporated, Eurofins LifeCodexx GmbH., IGENOMIX INDIA, 10x Genomics, NIPD Genetics, Progenity, Inc., Invitae Corporation, Pacific Biosciences of California y otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: este informe está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de Pruebas prenatales no invasivas en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que cubre: América del Norte , Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur

Mercado global de pruebas prenatales no invasivas: índice

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado global de Pruebas prenatales no invasivas por regiones

5 Análisis del mercado mundial de Pruebas prenatales no invasivas por tipo

6 Análisis del mercado global de Pruebas prenatales no invasivas por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Pruebas prenatales no invasivas por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Pruebas prenatales no invasivas

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado mundial Pruebas prenatales no invasivas 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

