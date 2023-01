Accueil/ El mercado de cremas y lociones para el cuerpo crecerá a una CAGR de 4.80% durante el período de pronóstico 2022 a 2029

El mercado de cremas y lociones para el cuerpo crecerá a una CAGR de 4.80% durante el período de pronóstico 2022 a 2029 Algunos de los principales actores que operan en el informe de mercado Cremas y lociones corporales son Johnson & Johnson Private Limited, Galderma Laboratories, LP, PROCTER & GAMBLE, Avalon Natural Products, Inc., Clarins., Crabtree & Evelyn, Hempz., Murad LLC, LLC 'Oréal, Unilever, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Company., elcompanies, AVON PRODUCTS, Shiseido Company, Limited., CeraVe, Pharmaceutical Specialties, Inc., EltaMD, Inc., La Roche-Posay y otras.