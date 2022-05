El crecimiento del mercado de termómetros médicos se mantendrá fuerte como lo sugiere el informe con jugadores clave: 3M, Roche, Microlife, Cardinal, Terumo | Previsión para 2029

Descripción general del mercado global Termómetros médicos:

Este informe de mercado global proporciona datos y pronósticos de mercado detallados mediante el análisis de tendencias comerciales clave y la identificación de posibles vías de crecimiento en toda la cadena de valor. Según este documento de mercado, se realizarán nuevos máximos en el mercado Termómetros médicos en 2022-2029.

El mercado mundial de termómetros médicos representará USD 3350,42 millones para 2029, con una tasa compuesta anual de 8,10 % en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Según un estudio de investigación de mercado, los termómetros médicos se refieren a un instrumento que se utiliza principalmente para medir la temperatura de los sujetos durante la fiebre y ayuda a registrar las fluctuaciones de la temperatura corporal.

Según un estudio de investigación de mercado, los termómetros médicos se refieren a un instrumento que se utiliza principalmente para medir la temperatura de los sujetos durante la fiebre y ayuda a registrar las fluctuaciones de la temperatura corporal. Los termómetros médicos poseen una variedad de termómetros diferentes con diferentes usos según los requisitos. El termómetro médico es preciso y, debido a su alta sensibilidad, puede detectar la temperatura en humanos o animales.

Los factores clave más significativos que impulsan el crecimiento del mercado mundial de termómetros médicos son la creciente conciencia entre los médicos y los pacientes sobre los beneficios asociados con el uso de termómetros médicos, el aumento del número de afecciones médicas en todo el mundo, como COVID-19 y la influenza. lo que requiere un registro frecuente de la temperatura corporal.

El mercado mundial de termómetros médicos está segmentado según el tipo de producto, la demografía del paciente, el punto de medición y la aplicación.

Sobre la base del tipo de producto, el mercado de termómetros médicos está segmentado en termómetros de radiación infrarroja, termómetros de mercurio y termómetros digitales.

Según el punto de medición, el mercado de termómetros médicos se segmenta en oído, frente, oral, ambiental y anal.

Sobre la base de la demografía del paciente, el mercado de termómetros médicos está segmentado en adultos y pediatría.

Según la aplicación, el mercado de termómetros médicos se segmenta aún más en hospitales, clínicas y hogares.

En términos de análisis geográfico, América del Norte domina el mercado de termómetros médicos debido al aumento de los avances tecnológicos y las actividades de investigación y desarrollo. La conciencia sobre la salud entre las personas es otra razón para el crecimiento del mercado, mientras que se espera que APAC crezca a la tasa de crecimiento más alta en el período de pronóstico de 2022 a 2029 debido al aumento en la infraestructura médica y los gastos de atención médica.

Objetivos del mercado mundial Termómetros médicos:

1 Proporcionar informacion detallada sobre los factores clave (impulsores, restricciones, oportunidades y desafios especificos de la industria) que influyen en el crecimiento del mercado Termometros medicos

2 Analizar y pronosticar el tamaño del mercado Termómetros médicos, en términos de valor y volumen

3 Analizar oportunidades en el mercado Termómetros médicos para las partes interesadas y proporcionar un panorama competitivo del mercado

4 Definir, segmentar y estimar el mercado Termómetros médicos según el tipo de depósito y la industria de uso final

5 Para perfilar estratégicamente a los jugadores clave y analizar exhaustivamente sus cuotas de mercado y competencias básicas

6 Analizar estratégicamente los micromercados con respecto a las tendencias de crecimiento individual, las perspectivas y la contribución al mercado total

7 Pronosticar el tamaño de los segmentos de mercado, en términos de valor, con respecto a las principales regiones, a saber, Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

8 Para rastrear y analizar desarrollos competitivos, como desarrollos de nuevos productos, adquisiciones, expansiones, asociaciones y colaboraciones en el mercado Termómetros médicos

Los principales fabricantes clave líderes son : F. Hoffmann-La Roche Ltd., 3M, Microlife Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., McKesson Corporation, Cardinal Health, Inc., Terumo Corporation, Medline Industries, Inc., A&D Company, Limited , Exergen Corporation, America Diagnostics Corporation, Easywell Biomedicals, Inc., Compumedics Ltd., McKesson Corporation, Medical Indicators Inc., Mediaid, Inc., Welch Allyn, Inc, Geratherm Medical AG, Briggs Healthcare, Hicks Thermometers (India) Limited, Omron Healthcare Inc, PAUL HARTMANN AG, AViTA y JIANGSU YUYUE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: este informe está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de Termómetros médicos en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que cubre: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur

Mercado mundial de termómetros médicos: índice

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado mundial de Termómetros médicos por regiones

5 Análisis del mercado mundial de Termómetros médicos por tipo

6 Análisis del mercado global de Termómetros médicos por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Termómetros médicos por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado mundial Termómetros médicos

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado mundial Termómetros médicos 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

