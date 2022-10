Edge Computing Croissance du marché, statistiques, paysage des concurrents, profils des entreprises et tendances commerciales

Aperçu du marché:

Le marché Edge Computing montre des perspectives de croissance à un taux de 24,51% au cours de la période de prévision.

L’informatique de périphérie est un sous-secteur de l’informatique en nuage qui travaille en étroite collaboration avec les appareils de l’Internet des objets. Le secteur a évolué et est devenu un secteur informatique grand public et est appelé à se développer davantage. Alors que les appareils IOT et les plates-formes cloud augmentent la demande de vitesse et de distribution de services, le marché Edge Computing envisage également de grandes perspectives de croissance dans les années à venir. Le secteur de l’informatique de pointe est déjà une industrie d’un milliard de dollars, grâce aux récentes tendances de croissance. L’énorme TCAC de la décennie augmentera encore la taille du marché et le flux de revenus du secteur technologique.

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du secteur de l’Edge computing. La croissance de l’industrie informatique et le développement de l’infrastructure informatique mondiale ont créé des perspectives de croissance simultanée pour le secteur de l’informatique de pointe. Aujourd’hui, l’edge computing est appliqué dans différents segments. Même dans différents secteurs de la vie quotidienne, l’informatique de pointe trouve une utilisation. Des solutions matérielles et logicielles, l’edge computing est appliqué dans différents secteurs.

Analyse segmentaire :

L’évaluation segmentaire du marché de l’informatique de périphérie est réalisée en fonction de la technologie, du déploiement, du composant, de l’application, de la verticale et de la région. Sur la base du déploiement, le marché de l’informatique de pointe a été segmenté en sur site et dans le cloud. Sur la base de la technologie, le marché de l’informatique de pointe a été segmenté en informatique de brouillard et informatique de pointe mobile. Basé sur les composants, le marché de l’informatique de pointe a été segmenté en solutions, matériel et logiciels. La segmentation basée sur les applications du marché de l’informatique de pointe comprend la mise en cache des données, l’analyse, l’IoT, la surveillance de l’environnement, les services de localisation, la réalité augmentée, etc. Sur la base de la verticale, le marché de l’informatique de pointe a été segmenté en hôtellerie, énergie et services publics, soins de santé, fabrication, vente au détail, éducation, semi-conducteurs, gouvernement, transport, informatique et télécommunications, et autres. Sur la base des régions, le marché de l’informatique de périphérie a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste des régions du monde.

Analyse régionale :

L’analyse du marché Edge Computing par région donne une vue détaillée de la répartition régionale des revenus sur le marché. Différents marchés régionaux contribuent à une part importante des revenus et des bénéfices du secteur de l’informatique de pointe. Les principaux marchés régionaux sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Les régions d’Amérique du Nord et d’Europe sont en tête en termes de chiffre d’affaires et de présence de concurrents pour le secteur.

Les principaux marchés régionaux présentent de nombreuses opportunités de croissance pour le secteur mondial Edge Computing et influencent le TCAC du marché au cours de la période de prévision.

Nouvelles de l’industrie :

En décembre 2020, les principaux concurrents Samsung et IBM ont conclu une collaboration pour développer l’informatique de pointe, créer des réseaux avancés pour le déploiement de la 5G et des solutions cloud pour les industries. L’industrie actuelle de l’informatique de pointe se développe grâce aux récentes entreprises des parties prenantes.

