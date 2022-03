Échange de données informatisées (EDI) Taille, part et perspectives de croissance du marché jusqu’en 2027

Le marché de l’échange de données informatisées (EDI) était évalué à 24640 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 49213,1 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché de l’échange de données informatisées (EDI) devrait croître à un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’échange de données informatisées (EDI) est un processus de transaction de documents commerciaux essentiellement au format électronique standard entre l’organisation et les partenaires commerciaux. Par exemple, certains des documents courants qui sont échangés à l’aide de l’EDI sont les factures, les bons de commande et les avis d’expédition préalables. Mais, il existe de nombreux autres documents, à savoir: les documents douaniers, le connaissement, les documents d’inventaire, les documents de paiement et les documents de statut d’expédition, entre autres. L’EDI permet aux organisations de réglementer l’échange de données entre les applications de la chaîne d’approvisionnement. L’EDI aide l’organisation et garantit que les données critiques pour l’entreprise seront envoyées à temps. L’EDI a remplacé la communication commerciale traditionnelle par la préparation et la gestion automatiques du courrier. Mais, il aide les organisations à standardiser les informations échangées via les documents commerciaux, ce qui en fait un échange sans papier. Les solutions EDI permettent aux organisations d’améliorer les performances globales du flux de travail, qui est l’un des facteurs importants qui animent le marché mondial de l’EDI au cours de la période de prévision. Le traitement rapide et précis des documents EDI entraîne moins de travail répété, moins de commandes annulées et moins de ruptures de stock. Cependant, l’inconvénient de l’échange de données informatisé (EDI) comprend un coût de mise en œuvre élevé avec le déploiement fastidieux des solutions. Le traitement rapide et précis des documents EDI entraîne moins de travail répété, moins de commandes annulées et moins de ruptures de stock. Cependant, l’inconvénient de l’échange de données informatisé (EDI) comprend un coût de mise en œuvre élevé avec le déploiement fastidieux des solutions. Le traitement rapide et précis des documents EDI entraîne moins de travail répété, moins de commandes annulées et moins de ruptures de stock. Cependant, l’inconvénient de l’échange de données informatisé (EDI) comprend un coût de mise en œuvre élevé avec le déploiement fastidieux des solutions.

Marché de l’échange de données informatisé (EDI) – Profils d’entreprise

Cleo

Comarch SA

Crossinx GmbH

Data Masons Software LLC

EDICOM

IBM Corporation

InterTrade Systems, Inc

Mulesoft, LLC

SPS Commerce, Inc.

The Descartes Systems Group Inc.

TrueCommerce Inc.

Le marché de l’EDI est segmenté en composants, type, industrie et géographie. Sur la base des composants, le marché est divisé en solutions et services. En 2019, le segment des solutions détenait la plus grande part du marché mondial de l’EDI, et il devrait également être le segment à la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. Basé sur l’industrie, le marché EDI est divisé en BFSI, vente au détail et biens de consommation, soins de santé, informatique et télécommunications, transport et logistique, et autres. L’autre segment comprend le gouvernement, l’énergie et les industries manufacturières. En 2019, le commerce de détail et les biens de consommation détenaient la plus grande part du marché mondial de l’EDI. Géographiquement, le marché de l’EDI est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud (SAM).

Aperçu du marché de l’échange de données informatisé (EDI)

Adoption des transactions EDI et de l’aide aux normes dans un flux de travail transparent

Un document d’échange de données informatisé (EDI) comprend une quantité minimale de données vitales pour assurer une transaction EDI fluide. Les organisations doivent adhérer à des règles de formatage EDI strictes, car elles aident à récupérer les informations pertinentes du document. Le document EDI comprend des dizaines de numéros de transaction du format public EDI. Par exemple, le bon de commande (PO) est attribué au numéro de transaction de la facture 810 et au numéro de transaction EDI 850. Ainsi, le traducteur EDI obtient un document PO EDI 850 qui reconnaît facilement le numéro de commande, les articles de la commande, le le nom de l’entreprise de l’acheteur et le prix par article. Une transaction EDI efficace améliore le processus global d’échange de données avec une automatisation transparente des flux de travail B2B, ainsi qu’une intégration efficace des systèmes externes et internes, des écosystèmes cloud,

Aperçu du marché basé sur les composants

Les différents types de composants utilisés dans l’échange de données informatisé (EDI) sont les solutions et les services par lesquels les organisations échangent leurs données avec des partenaires commerciaux. Il existe des solutions EDI diversifiées présentes sur le marché ; quelques-uns sont les suivants : EDI Web, EDI intégré, EDI d’externalisation, portail EDI B2B, portail EDI B2C, services gérés EDI et stockage de documents EDI.

Marché de l’échange de données informatisées (EDI), par composant – 2019 et 2027

Les acteurs opérant sur le marché Échange de données informatisé (EDI) se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché Échange de données informatisé (EDI). Quelques développements par les principaux acteurs du marché de l’échange de données informatisé (EDI) sont:

2020 : Cleo et C&A s’associent pour développer des écosystèmes numériques. Grâce à ce partenariat, les entreprises qui dépendent de SAP ERP et de JD Edwards pourront étendre leur portée à ces applications via une technologie d’intégration B2B/EDI basée sur le cloud.

2020 : Data Mason a annoncé l’expansion de sa stratégie cloud EDI, cette expansion profite aux organisations avec une mise en œuvre EDI conforme et rapide, une transformation numérique accélérée, ainsi que des coûts de déploiement réduits.

Marché de l’échange de données informatisées (EDI) – par composant

Services de solutions

Marché de l’échange de données informatisées (EDI) – par type

EDI direct EDI

via AS2

EDI via VAN

EDI mobile

Web EDI

EDI Outsourcing

Autres

Marché de l’échange de données informatisées (EDI) – Par industrie

Commerce de détail et biens de consommation

BFSI

Santé

Informatique et télécommunications

Transport et logistique

Autres

Marché de l’échange de données informatisé (EDI) – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne Royaume-

Uni

Italie

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

Reste APAC

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste MEA

SAM

Brésil

Argentine

Reste SAM

