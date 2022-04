E-House Market Nouvelle recherche de l’industrie sur l’état actuel et les perspectives de croissance et d’analyse futures jusqu’en 2028

La maison électrique (e-house) ou centrale électrique est une enceinte extérieure modulaire préfabriquée de plain-pied utilisée pour loger un appareillage de commutation moyenne tension et basse tension et d’autres équipements auxiliaires. Ils sont faciles à assembler et à mettre en service et fournissent de l’énergie électrique partout où cela est nécessaire. Les maisons électroniques gagnent en popularité dans les industries de transformation, la production d’électricité, le pétrole et le gaz et l’extraction minière. Les fortes demandes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique offrent des opportunités lucratives aux principaux acteurs opérant sur le marché des maisons électroniques au cours de la période de prévision.

Le marché de la maison électronique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de sa rentabilité et de sa facilité d’installation. De plus, la demande des industries de transformation propulse la croissance du marché. Cependant, les problèmes de transport et le manque d’expertise technique sont des facteurs qui entravent la croissance du marché des maisons électroniques au cours de la période de prévision. D’autre part, la popularité croissante des e-maisons devrait ouvrir des perspectives importantes pour les acteurs clés à l’avenir.

-ABB Ltd.

– Becker Mining Systems AG

– Eaton Corporation

– Electroinnova

– Compagnie générale d’électricité

– Schneider Electric SE

– Sécheron SA

– Siemens AG

– Systèmes StarFlite

– Groupe WEG

Le marché mondial des maisons électroniques est segmenté en fonction du type, du composant et de l’application. En fonction du type, le marché est segmenté en sous-stations fixes (montées sur skid) et mobiles. Sur la base du composant, le marché est segmenté en transformateur, barre omnibus, système de gestion de l’alimentation, variateur de fréquence, appareillage de commutation, HVAC et autres. Le marché sur la base de l’application est classé comme industriel et services publics.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

