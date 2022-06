Dynamique du marché mHealth (santé mobile), tendances futures, croissance du marché, aperçu régional et estimation de la taille d’ici 2030

Marché mondial de la santé mobile : par type (applications mHealth et appareils portables), par application (services de surveillance à distance, services de fitness et de bien-être, services de diagnostic et de consultation, et autres) et par région – taille, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la santé mobile couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects mondiaux de l’industrie de la santé mobile.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/mhealth-market

Perspectives du secteur de la santé mobile

Le marché mondial de la santé mobile était évalué à 41,2 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 205,4 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 34,6 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La santé mobile (santé mobile) est définie comme un sous-segment de la santé en ligne utilisé pour la santé publique afin de fournir des services médicaux et liés aux soins de santé via les téléphones mobiles. mHealth prévoit d’impliquer les patients dans l’information sur les soins de santé et la gestion de leur propre santé. La santé mobile augmente avec les progrès de la technologie portable et numérique et la demande d’applications de soins de santé mobiles.

Facteurs affectant l’industrie mHealth au cours de la période de prévision :

La croissance de mHealth sur le marché mondial est stimulée par des facteurs tels que l’adoption croissante des technologies émergentes dans le secteur de la santé, la pénétration croissante des smartphones et d’Internet, la forte prévalence de maladies chroniques et la demande croissante d’applications mHealth pour la gestion des maladies chroniques. maladies.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/mhealth-market?opt=2950

Le gouvernement fournit également des aides financières, des initiatives et travaille au développement et à la promotion des dispositifs médicaux mHealth dans le secteur de la santé, qui affectent la dynamique du marché mHealth.

Cependant, un manque de sensibilisation concernant les applications mHealth dans les pays sous-développés et des politiques réglementaires strictes pourraient freiner la croissance de mHealth sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché MHealth :

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché de la santé mobile. L’imposition du confinement et la pratique de la distanciation sociale ont diminué les visites dans les gymnases et les centres médicaux pour des bilans de santé réguliers. Ceci, à son tour, a stimulé la croissance des technologies numériques pour la gestion de la santé. L’abonnement aux applications de gestion de la santé a considérablement augmenté après l’épidémie de COVID-19. De plus, la demande d’appareils portables pour le suivi de la condition physique et la gestion de la santé a encore augmenté pendant la pandémie via le canal de vente en ligne, augmentant la valeur marchande en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de la santé mobile en fonction du type, de l’application et des parties prenantes.

Le marché mHealth a été segmenté en fonction du type –

Applications de santé mobile

Applications de santé et de remise en forme

Applications de gestion des soins chroniques

Applications de dossier de santé personnel

Les autres

Appareils portables

Appareils de remise en forme

Lecteurs de glycémie

Moniteurs corporels et de température

Les autres

Le marché mHealth a été segmenté en fonction de l’application –

Maladies cardiovasculaires

Maladies respiratoires

Diabète

Maladies neurologiques

Les autres

Le marché mHealth a été segmenté en fonction des parties prenantes –

Opérateurs mobiles

Fournisseurs d’appareils

Lecteurs de contenu

Les fournisseurs de soins de santé

Marché de la santé mobile : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la santé mobile a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la santé mobile, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de la forte pénétration dans la région des smartphones, tablettes et autres plates-formes mobiles. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison du développement et de l’adoption de technologies innovantes dans la région.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/mhealth-market

Les principaux concurrents du marché mondial de la santé mobile comprennent –

Le marché de la santé mobile est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants du marché mHealth opérant sur le marché mondial sont –

AgaMatrix, Inc.

Technologies AirStrip

Alivecor, Inc.

Apple Inc.

AT&T, Inc.

BioTélémentaire, Inc.

Société Cerner

Google Inc.

iHealth Labs Inc.

Johnson & Johnson

Medtronic plc

Nike, Inc.

Omro Corporation

Philips Santé

Withings.

Le rapport sur le marché de la santé mobile fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché MHealth couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et enregistrementAnalyse onale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/mhealth-market