Dynamique du marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation, analyse complète, croissance de l’entreprise, révélation des principaux moteurs, perspectives et opportunités

Le rapport de recherche commerciale sur le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation contient des données et des informations sur le marché qui peuvent répondre à plusieurs problèmes de marketing dans différents domaines fonctionnels du marketing tels que le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Le rapport fournit des données sur les modèles et les améliorations, et cible les secteurs d’activité et les matériaux, les limites et les avancées. Ce rapport contient un chapitre sur ce marché et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Le marché mondial du typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour la transplantation était évalué à 778,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 483,61 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «tests moléculaires» représentent le plus grand segment technologique du marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation au cours de la période prévue en raison des avantages offerts par les tests moléculaires tels qu’une efficacité procédurale élevée, un faible délai d’exécution, l’étude de plusieurs échantillons et analyse d’échantillons en temps réel. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation Dynamique du marché

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des procédures de transplantation

Le fardeau croissant des maladies infectieuses, associé au nombre croissant de procédures de transplantation, est le facteur le plus important à l’origine de la croissance de ce marché. La procédure de don croissante pour la transplantation devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements de produits et les approbations de produits, ainsi que le gouvernement et les organismes de réglementation, qui soutiennent les acteurs du marché en vertu de l’approbation des produits, devraient également alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Typage mondial de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour le marché des greffes

Coûts élevés

Les coûts élevés associés aux systèmes et équipements NGS et PCR sont très coûteux. Le coût élevé de ces équipements et systèmes créera davantage de problèmes d’abordabilité, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Les politiques de remboursement défavorables concernant la transplantation d’organes freinent la croissance du marché. De plus, le marché fait face à un énorme obstacle en termes de croissance en raison du faible nombre de donneurs par rapport aux accepteurs de donneurs.

Opportunités

Les avancées croissantes et les activités de recherche offriront des opportunités

Le financement public-privé croissant pour les activités de recherche ciblées devrait également offrir diverses opportunités de croissance pour le marché. De plus, on estime que les avancées technologiques dans le domaine du diagnostic des greffes génèrent des opportunités lucratives pour le marché. Diverses avancées technologiques et le passage rapide des tests sérologiques au typage HLA basé sur les gènes étendront encore le taux de croissance du marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation à l’avenir.

Ce rapport sur le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse d’import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour le marché des greffes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-Covid-19 sur le typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) pour le marché des greffes

L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un impact substantiel sur le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, en collaboration avec les gouvernements du monde entier, s’efforcent de lutter contre l’épidémie de COVID-19, de la recherche de vaccins à la planification des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. Divers candidats vaccins et composés sont actuellement en cours de développement dans le pipeline de recherche et développement. De plus, il y a eu une forte adoption de l’hydroxychloroquine pour freiner le COVID-19. En raison de l’immense demande pour ces traitements, les fabricants de médicaments de gestion du COVID-19 ont de nombreuses perspectives, car de nombreux pays riches en manquent.

De plus, les industries pharmaceutiques et biotechnologiques devraient augmenter considérablement en raison de la demande de vaccins COVID-19 et de médicaments de traitement.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2020, Genome Diagnostics BV (« GenDx ») a annoncé un partenariat avec la société berlinoise PIRCHE AG et la sortie d’une nouvelle édition de son logiciel NGSengine®. NGSengine, largement considéré comme le programme ultime de typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour de nombreux systèmes NGS, peut désormais exporter des données de typage HLA d’échantillons individuels vers le site Web des services de correspondance PIRCHE.

Marché mondial du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation

Le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la greffe est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, du type de greffe, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits et services

Réactifs et Consommables

Instruments

Logiciels et Services

Sur la base des produits et services, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en réactifs et consommables, instruments et logiciels et services.

Technologie

Technologies d’analyse moléculaire

Technologies d’essais non moléculaires

Sur la base de la technologie, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en technologies de dosage moléculaire et en technologies de dosage non moléculaire. Les technologies d’essais moléculaires sont sous-segmentées en essais moléculaires basés sur la PCR et en essais moléculaires basés sur le séquençage. Les tests moléculaires basés sur la PCR sont en outre sous-segmentés en PCR en temps réel, amorce-PCR spécifique à la séquence, oligonucléotide-PCR spécifique à la séquence et autres tests moléculaires basés sur la PCR. Les tests moléculaires basés sur le séquençage sont en outre sous-segmentés en séquençage sanger, séquençage de nouvelle génération et autres tests moléculaires basés sur le séquençage. Les technologies de dosage moléculaire représentent la plus grande part du marché en raison des avantages offerts par les dosages moléculaires tels qu’une efficacité procédurale élevée, un faible délai d’exécution,

Type de greffe

Greffe d’organe solide

Greffe de cellules souches hématopoïétiques

Sur la base du type de greffe, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la greffe est segmenté en greffe d’organe solide et greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Application

Applications diagnostiques

Demande de recherche

Sur la base de l’application, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en applications de diagnostic et en application de recherche.

Utilisateur final

Laboratoires de référence indépendants

Hôpitaux et centres de transplantation

Laboratoires de recherche et instituts universitaires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est divisé en laboratoires de référence indépendants, hôpitaux et centres de transplantation, laboratoires de recherche et instituts universitaires.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour le marché de la transplantation, l’impact de technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour le marché de la transplantation. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la greffe

Le paysage concurrentiel du marché de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour le marché de la transplantation.

Thermo Fisher Scientific (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Illumina (États-Unis), CareDx (États-Unis), Immucor (États-Unis), Bio- Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), F. Hoffman-La Roche Ltd. (Suisse), Hologic, Inc. (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), Biofortuna (Royaume-Uni), Bruker (États-Unis), Abbott (États-Unis), Takara Bio Inc., (Japon), Omixon Inc., (Hongrie), Siemens (Allemagne), EKF Diagnostics (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Fujirebio, (Japon) et TBG Diagnostics Limited (Australie) entre autres.

