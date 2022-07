Dynamique du marché du blanchiment des dents, développements, acteurs potentiels et opportunités mondiales, 2022-2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research avec le titre « Rapport sur le marché du blanchiment des dents – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel » est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

Cette ère concurrentielle demande aux entreprises de se doter du savoir-faire des événements majeurs du marché et de l’industrie de la santé. Ce rapport d’étude de marché sur le blanchiment des dents est complet et orienté objet, structuré avec le regroupement d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions de talents, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. Pour acquérir le savoir-faire du paysage du marché, la notoriété de la marque, les dernières tendances, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients, ce meilleur rapport d’étude de marché sur le blanchiment des dents est très crucial. Ce rapport sur le blanchiment des dents couvre toutes les études et estimations impliquées dans la méthode d’analyse standard des études de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du blanchiment des dents devrait croître à un TCAC de 6,32 % au cours de la période de prévision. Les « agents non blanchissants » représentent le plus grand segment de composition sur le marché du blanchiment des dents au cours de la période de prévision.

Le marché du blanchiment des dents est principalement influencé par la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et la concentration croissante des acteurs clés sur la création de produits intégrant une technologie de pointe et sur la collaboration et les partenariats avec d’autres organisations. De plus, le marché est propulsé vers l’avant par une sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire, une adoption accrue de la plate-forme automatisée et une augmentation du nombre d’hôpitaux privés et de laboratoires de test indépendants.

Le rapport sépare également divers acteurs en grandes catégories d’aspirants novices et d’acteurs du marché établis avec des histoires de réussite élaborées et une discrétion d’investissement qui renforcent leur position au milieu d’une concurrence stupéfiante et d’une île de concurrence en expansion rapide.

Certains des principaux acteurs opérant dans la segmentation du marché du blanchiment des dents sont : BRODIE & STONE, Church & Dwight Co., Inc., Colgate-Palmolive Company, Dr. Fresh, LLC, GlaxoSmithKline plc, Henkel AG & Co. KGaA, Johnson & Johnson Private Limited., Unilever, Procter & Gamble, GoSmile, LLC, CCA Industries, Inc., Beaming White, LLC, Koninklijke Philips NV, BMS DENTAL, DaVinci Teeth Whitening, WHITEsmile, Oh! White, Suz-Dent India (P.)Ltd, nubway Co. Ltd. et Himalaya Wellness Company entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial du blanchiment des dents et taille du marché:

Le marché du blanchiment des dents est segmenté en fonction du produit, de la composition, du type d’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Dentifrice Blanchissant

Gels et Bandes Blanchissants

Appareil de blanchiment des dents à lumière blanche

Autre

Sur la base du produit, le marché du blanchiment des dents est segmenté en dentifrice blanchissant, gels et bandes blanchissants, appareil de blanchiment des dents à lumière blanche et autres.

Composition

Agent de blanchiment

Agents non blanchissants

On the basis of composition, the teeth whitening market is segmented into bleaching agent and non-bleaching agents. The non-bleaching agents are estimated to dominate the composition segment due to the rise in hygiene and shift towards the use of organic products.

Application Type

In-Office

At-Home

On the basis of application type, the teeth whitening market is segmented into in-office and at-home.

Distribution Channel

Offline sales

Online sales

On the basis of level of distribution channel, the teeth whitening market is segmented into offline sales and online sales. The online sales is projected to dominate the distribution channel due to the social distancing restrictions across the globe.

Market Definition

Teeth whitening is basically a procedure of bleaching teeth with chlorine or other chemicals or removing stains from teeth and making them look one to two shades whiter. Teeth whitening materials remove stains as well as discoloration from the surface of the tooth. Teeth are whitened in this procedure to remove traces of caffeine, tobacco, and other contaminants that permanently damage or discolor teeth. Teeth whitening is a small segment of the global oral care market. The teeth whitening line includes rinses, gels, paint-on whiteners, toothpaste, chewing gums, and stripes.

Teeth Whitening Market Regional Analysis/Insights:

The teeth whitening market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, product, composition, application type and distribution channel as referenced above.

Geographically, the detailed analysis of consumption, revenue, and market share and growth rate, historic and forecast (2022-2029) of the following regions.

The countries covered in the Teeth Whitening market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

Competitive Landscape and Teeth Whitening Market Share Analysis :

The Teeth Whitening market competitive landscape provides details by a competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to the Teeth Whitening market.

Research Methodology : Global Teeth Whitening Market:

Data collection and base year analysis is done using data collection modules with large sample sizes. The market data is analyzed and estimated using market statistical and coherent models. Also market share analysis and key trend analysis are the major success factors in the market report. To know more please request an analyst call or can drop down your inquiry.

