Dynamique du marché des spas domestiques grâce à l’analyse SWOT avec les principaux acteurs et prévisions 2028

Les spas sont faits de bois, de ciment, d’acier inoxydable et de fibre de verre et offrent divers avantages pour la santé. Ceux-ci comprennent le soulagement du stress, la minimisation des douleurs arthritiques, la réduction des niveaux de sucre dans le sang diabétique et l’abaissement de la tension artérielle.

Le marché mondial des spas domestiques est segmenté en type, occupation et canal de distribution. Par type, le marché des spas domestiques est classé en portable et fixe. Par occupation, le marché des spas domestiques est classé en moins de 3, 4-5 et plus de 6. Par canal de distribution, le marché des spas domestiques est classé en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerce de détail en ligne, autres.

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché des spas domestiques

1.Bullfrog International

2.Société canadienne de spa

3.Jacuzzi

4. Spas ARTÉSIENS

5. Fabrication des chutes bleues

6.Cal Spas

7. Canadian Spa Co.

8.Coast Spas Inc.

9. HydroTher Spa commercial et équipement de bien-être

10.Jacuzzi Brands LLC

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, dont l’industrie des biens de consommation. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des spas domestiques dans le monde. Ce rapport sur le «marché des spas domestiques» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des spas domestiques en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour l’ensemble du marché des spas domestiques en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. DIRECTIVES POUR LE RAPPORT DE RECHERCHE DES PARTENAIRES INSIGHT

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des spas domestiques – par type

1.3.2 Marché des spas domestiques – par occupation

1.3.3 Marché des spas domestiques – par canal de distribution

1.3.4 Marché des spas domestiques – Par région

1.3.4.1 Par pays

2. POINTS CLÉS

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DES BAIN À REMOUS MÉNAGERS

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES CINQ FORCES DE PORTER

4.2.1 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

4.2.1 Menace de remplacement

4.2.1 Menace des nouveaux entrants

4.2.1 Rivalité concurrentielle

4.3. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DES BAINS À REMOUS MÉNAGERS – DYNAMIQUES CLÉS DU MARCHÉ

5.1. FACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. CONTRAINTES CLÉS DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS CLÉS DU MARCHÉ

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES MOTEURS ET CONTRAINTES

