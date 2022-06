Dynamique du marché des médicaments en vente libre, tendances futures, croissance du marché, aperçu régional et estimation de la taille d’ici 2030

La taille du marché mondial des médicaments en vente libre est estimée à 164,65 milliards USD en 2021 et atteindra 269,36 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision, 2021-2027. Les médicaments en vente libre (OTC) sont définis comme la classe de médicaments pouvant être achetés directement par un consommateur sans ordonnance d’un professionnel de la santé. Les médicaments en vente libre sont souvent appelés médicaments sans ordonnance. Ces médicaments sont des choix sûrs et efficaces s’ils sont administrés conformément aux directives fournies par les professionnels de la santé. Les médicaments en vente libre sont essentiellement utilisés pour traiter des affections qui ne nécessitent pas de consultation médicale directe. Le marché des médicaments en vente libre est en plein essor avec l’autorisation de médicaments plus chers, ce qui entraîne un changement significatif vers la catégorie des médicaments en vente libre.

Facteurs affectant l’industrie des médicaments en vente libre au cours de la période de prévision

Le taux d’adoption croissant de médicaments en vente libre pour le traitement de maladies mineures et l’augmentation des dépenses de R&D, associés au financement croissant du gouvernement dans le développement de médicaments en vente libre, augmenteront la demande de médicaments en vente libre, offrant une croissance au marché mondial.

Des facteurs tels que la disponibilité et l’abordabilité faciles des médicaments en vente libre dans les pharmacies, la demande croissante de médicaments personnalisés parmi les consommateurs et la diversité du portefeuille de produits pour le secteur de la santé devraient en outre stimuler la croissance mondiale du marché des médicaments en vente libre.

Les progrès technologiques concernant les applications de médicaments en vente libre dans les pays en développement stimulent également de manière significative la croissance du marché des médicaments en vente libre dans les secteurs de la santé et de la pharmacie à travers le monde.

Cependant, l’abus de drogues, la toxicomanie, le manque de connaissances des personnes sur les drogues et les réglementations gouvernementales strictes sur l’approbation des médicaments peuvent freiner la croissance des médicaments en vente libre sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des médicaments en vente libre

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande pour le marché des médicaments en vente libre dans plusieurs secteurs, principalement le secteur de la santé et pharmaceutique, car il n’y a pas de vaccination certaine et la majorité des gens reçoivent un traitement à domicile. De plus, le COVID-19 a souvent considérablement influencé les ventes de médicaments en vente libre, ce qui a accru l’attention portée à la santé personnelle pendant la pandémie. De plus, avec la propagation de la crise du COVID-19 dans le monde, le besoin de médicaments en vente libre augmente souvent de manière significative, car ils contribuent au traitement du nouveau coronavirus chez les personnes présentant une forte suspicion clinique. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, le marché des médicaments en vente libre va croître dans le monde entier,

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des médicaments en vente libre en fonction du type de produit, du type de formulation et des canaux de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché des médicaments en vente libre a été segmenté en –

Analgésiques

Produits de dermatologie

Produits contre la toux, le rhume et la grippe

Vitamines & Minéraux

Les autres

Sur la base du type de formulation, le marché des médicaments en vente libre a été segmenté en –

Comprimés

Liquides

Pommades

Vaporisateurs

Sur la base des canaux de distribution, le marché des médicaments en vente libre a été segmenté en –

Pharmacies

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs

Les autres

Marché des médicaments en vente libre: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des médicaments en vente libre a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché sur le marché des médicaments en vente libre, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique, en raison d’une augmentation des investissements gouvernementaux et des industries de la santé, ainsi que de la présence d’un grand nombre de fournisseurs du marché dans le Région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de la forte adoption et de l’abordabilité facile des médicaments en vente libre, associés à l’essor des infrastructures de soins de santé dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des médicaments en vente libre comprennent –

Le marché des médicaments en vente libre est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de médicaments en vente libre opérant sur le marché mondial sont –

Bayer AG

Novartis International AG

Merck & Co, Inc.

GlaxoSmithKline Plc

Johnson & Johnson

AstraZeneca plc

Sanofi SA

Pfizer inc.

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Le rapport sur le marché des médicaments en vente libre fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des médicaments en vente libre couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des médicaments en vente libre comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

