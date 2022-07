Dynamique du marché des kits de test de résidus d’antibiotiques, analyse complète, croissance de l’entreprise, révélation des principaux moteurs, perspectives et opportunités

Des capacités habiles et d’excellentes ressources dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, du conseil, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires sont réunies pour former le rapport de recherche commerciale de classe mondiale sur le marché mondial des kits de test de résidus d’antibiotiques . Pour réussir en cette ère de concurrence, il est très impératif de bien connaître les événements majeurs du secteur de la santé, ce qui n’est possible qu’avec l’excellent rapport de marché comme celui-ci. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR et la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Le marché mondial gagnant des kits de test de résidus d’antibiotiquesrapport aide à obtenir un sens extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

Le marché mondial des kits de test de résidus d’antibiotiques devrait augmenter au taux annuel de 6,31% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la sensibilisation croissante aux avantages et à l’essentialité des kits de test de résidus d’antibiotiques dans les aliments et les boissons.

Scénario de marché des kits de test de résidus d’antibiotiques

Selon Data Bridge Market Research, les marchés du marché des kits de test de résidus d’antibiotiques s’intensifient en raison de la demande croissante de l’industrie laitière et agro-alimentaire et de l’augmentation de la sensibilisation à la santé et des avantages pour la santé des kits de test de résidus d’antibiotiques. De plus, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie en raison du nombre croissant d’animaux de compagnie et les produits technologiquement avancés affectent positivement le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques.

En outre, les avancées technologiques croissantes et la modernisation des techniques de production offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques ? Data Bridge Market Research a estimé que l’Amérique du Nord domine en raison de la présence d’une importante base de consommateurs aux États-Unis et de l’augmentation du nombre de produits vétérinaires en raison du nombre croissant d’animaux de compagnie et de produits technologiquement avancés dans la région. L’Europe est considérée comme la deuxième plus grande région en raison de la croissance du marché des kits de test de résidus d’antibiotiques en raison de l’augmentation de la base de consommateurs et de la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons dans la région.

Des kits de diagnostic simples sont fréquemment et largement utilisés pour détecter les résidus d’antibiotiques dans les aliments d’origine animale. Les améliorations croissantes dans le diagnostic des résidus d’antibiotiques ont permis d’étendre la précision de ces tests dans la viande non transformée ou d’inspecter le lait cru à la phase d’arrivée. Par conséquent, dans les années à venir, les kits de test de résidus d’antibiotiques connaîtront une traction considérable en termes d’adoption, en raison de développements remarquables visant à améliorer l’efficacité du diagnostic.

La demande croissante de l’industrie laitière et des aliments et boissons est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, augmentant également la conscience de la santé et les avantages pour la santé des kits de test de résidus d’antibiotiques, les progrès croissants dans le diagnostic des résidus d’antibiotiques ont étendu leur utilisation des kits de test pour détecter la présence de tels les résidus dans les aliments provenant d’animaux, ce qui à son tour augmente la demande pour le produit, l’augmentation du nombre de produits vétérinaires en raison du nombre croissant d’animaux de compagnie, et les produits technologiquement avancés et l’adoption croissante des kits de test de résidus d’antibiotiques en raison de la popularité croissante en tant que mesure de sécurité alimentaire sont les facteurs majeurs parmi d’autres qui animent le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques. De plus, l’augmentation rapide des progrès dans les kits, l’augmentation des progrès technologiques et la modernisation de la production techniques, l’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur de la santé et la montée des marchés émergents créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques au cours de la période de prévision 2021-2028.

Portée du marché des kits de test de résidus d’antibiotiques et taille du marché

Le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit , le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques est segmenté en bêta-lactamines, tétracycline, amphénicols, macrolides, aminoglycosides et sulfamides.

Le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans l’industrie alimentaire et des boissons, les laboratoires indépendants, les vétérinaires et autres.

Portée du marché des kits de test de résidus d’antibiotiques

Le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste d’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine , Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Tous les marchés des kits de test de résidus d’antibiotiques par analyse par pays sont analysés plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques sur la base de la source a été segmenté en bêta-lactamines, tétracycline, amphénicols, macrolides, aminoglycosides et sulfamides. Le marché des kits de test de résidus d’antibiotiques est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans l’industrie alimentaire et des boissons, les laboratoires indépendants, les vétérinaires et autres.

Des kits de diagnostic simples sont largement utilisés pour détecter les résidus d’antibiotiques dans les aliments d’origine animale. L’augmentation des améliorations dans le diagnostic des résidus d’antibiotiques a permis d’étendre la précision de ces tests dans la viande non transformée ou d’inspecter le lait cru à la phase d’arrivée

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

DSM

Thermo Fisher Scientific Inc.

PerkinElmer, Inc.

Sciences du charme

NEOGEN Corporation

Laboratoires IDEXX

R-Biopharm AG

Eurofins Scientifique

DH Tech. Dév. Sdt. Ltd.